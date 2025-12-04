Momentul în care o tânără și copilul ei au fost răpiți în Cluj, filmat de un martor. Vinovatul, trimis după gratii. VIDEO

Un martor a filmat momentul în care o tânără de 24 de ani din Cluj-Napoca și copilul ei de un an au fost răpiți, marți, 2 decembrie 2025, de fostul concubin și de o femeie de 50 de ani.

O tânără și fiul ei fost răpiți în Cluj-Napoca | Foto: Captură video, IPJ Cluj

Fostul concubin, în vârstă de 27 de ani a forțat-o pe tânără să urce în mașină cu direcția Tureni.

Făptașii au fost prinși pe un drum județean lângă Feleacu.

Inițial femeia și bărbatul care au răpit-o pe tânără au fost reținuți 24 de ore, iar ulterior, bărbatul a fost arestat preventiv timp de 30 de zile.

Se poate auzi cum oamenii strigă cu disperare în momentul în care tânăra a fost luată cu forța în mașină.

„În cursul serii de 3 decembrie a.c., cele două persoane reținute pentru 24 de ore în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiunea de lipsire de libertate, respectiv un tânăr de 27 de ani și o femeie de 50 de ani, au fost conduse în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, care a dispus măsuri preventive față de aceștia. Astfel, față de tânăr a fost instituită măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile, iar față de femeie a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile”, a transmis IPJ Cluj.

