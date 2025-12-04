Prim-ministrul Ilie Bolojan: Pacea nu poate fi gândită fără ca Ucraina și țările Uniunii Europene să fie de acord cu soluțiile propuse

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că o pace în Ucraina nu poate fi gândită fără ca țara vecină și membrele UE să fie de acord cu soluțiile propuse.

Premierul României, Ilie Bolojan consideră că o pace în Ucraina privește în mod direct țările membre UE | Foto: Depositphotos.com

O pace pe termen lung nu poate fi gândită fără ca Ucraina și țările Uniunii Europene să fie de acord cu soluțiile care sunt propuse, a declarat joi, 4 decembrie 2025, prim-ministrul Ilie Bolojan.

El a răspuns astfel într-o conferință de presă comună cu cancelarul austriac, Christian Stocker, la o întrebare cu privire la contribuția Europei la situația Ucrainei și securitatea în Balcanii de Vest.

„O pace pe termen lung nu poate fi gândită fără ca Ucraina și fără ca țările Uniunii Europene să fie de acord cu soluțiile care sunt propuse și să le susțină în așa fel încât să nu ajungem doar la o încetare a focului, ci să ajungem la soluții care să asigure pacea în estul Europei, pentru că ceea ce se întâmplă în Ucraina ne influențează pe toți și de aceea participarea țărilor europene la găsirea unei soluții este o condiție pentru a avea soluții care într-adevăr sunt de succes”, a afirmat Ilie Bolojan.

În Florida au avul loc duminică (ora locală) negocieri între o delegație ucraineană și înalți oficiali americani pentru a discuta planul SUA de soluționare a războiului cu Rusia, relatează AFP și Reuters, citate de Agerpres.ro

CITEȘTE ȘI:

Ucraina și Statele Unite ale Americii au ajuns la un acord pentru planul de pace cu Rusia

La discuții au luat parte o delegație ucraineană condusă de negociatorul șef Rustem Umerov, precum și secretarul de stat american Marco Rubio, trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner.

Acord parțial pentru planul de pace

SUA și Ucraina au ajuns recent la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, iar acesta din urmă se va întâlni luna aceasta cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care va efectua o vizită în SUA pentru a încheia înțelegerea cu liderul de la Casa Albă, a declarat, marți, fostul ministru al apărării Rustem Umerov, care făcut parte din delegația care a negociat cu SUA la Geneva.

Statele Unite au propus un plan în 28 de puncte menit să pună capăt războiului ruso-ucrainean, plan ce cuprinde unele dintre condițiile deja puse de Rusia pentru încheierea războiului și pe care Ucraina și aliații săi europeni încearcă să-l modifice semnificativ, cu un plan revizuit.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: