Bunele practici de sustenabilitate din Florești, prezentate la o conferință europeană în Spania. Primarul Bogdan Pivariu: „O ocazie importată pentru a promova viziunea comunei”.

Primarul Bogdan Pivariu a prezentat, în cadrul unei conferințe europene la Granada, Spania, modelul de bune practici de sustenabilitate în Florești.

Modelul de bune practici din Florești, prezentat la evenimentul „Paving the Way for a Circular Transition of Cities” | Foto: monitorulcj.ro

Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a fost prezent, miercuri, 3 decembrie 2025, la la evenimentul „Paving the Way for a Circular Transition of Cities”, conferința finală a proiectului URBACT TEX10, desfășurată în perioada 2-4 decembrie 2025 la Granada.

Primarul Pivariu a prezentat modelul de bune practici din Florești la o conferință europeană

În cadrul intervenției sale, edilul a prezentat bunele practici de sustenabilitate aplicate în Florești și modul în care comunitățile locale pot accelera tranziția către o economie circulară.

Conform acestuia, tema centrală a evenimentului - „Paving the Way for a Circular Transition of Cities” - reunește partenerii pentru prezentarea rezultatelor proiectului, a planurilor de acțiune locală și a exemplelor de bune practici în domeniul economiei circulare.

La conferință au mai participat și:

Marifrán Carazo - Primarul orașului Granada

Reprezentanți ai Consiliului Municipal din München (Germania)

Reprezentanți ai Consiliului Municipal din Oulu (Finlanda)

„Participarea la acest eveniment reprezintă o ocazie importantă pentru a promova viziunea Floreștiului în context european și pentru a dezvolta colaborări solide care susțin orașe mai verzi, mai inovatoare și mai reziliente”, a conchis Bogdan Pivariu.

