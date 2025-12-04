Oamenii care au îndemnat la UCIDEREA magistraților și violarea copiilor de judecători s-au ales cu dosar penal

Trei persoane au fost puse sub acuzare, azi, 4 decembrie 2025, după ce ar fi îndemnat oamenii pe rețelele de socializare să omoare unii magistrați.

Trei persoane, cercetate penal după ce au indemnat la uciderea unor magistrați | Foto: Depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

Parchetul General a anunțat joi că a pus sub acuzare trei persoane pentru instigare publică, după ce ar fi îndemnat pe rețelele de socializare la uciderea unor magistrați sau a membrilor familiilor acestora.





„În cursul zilei de astăzi, 4 decembrie 2005, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de trei suspecți, persoane fizice fără calitate specială, în cadrul a trei dosare penale distincte, pentru săvârșirea unor infracțiuni de instigare publică. Infracțiunile care fac obiectul celor trei dosare penale constau în fapte de îndemnare a publicului, prin intermediul unor mesaje scrise pe o platformă online, să săvârșească infracțiuni de omor/omor calificat/ultraj judiciar împotriva magistraților români și/sau a membrilor de familie ori a apropiaților acestora”, transmite Parchetul într-un comunicat de presă.

Cele trei dosare penale au fost constituite în urma unui denunț formulat, în luna septembrie, de Consiliul Superior al Magistraturii.

Pe 3 septembrie, în contextul protestului judecătorilor și procurorilor față de creșterea vârstei de pensionare, CSM a anunțat că a sesizat Parchetul General în urma mai multor mesaje de amenințare primite de magistrați pe rețelele de socializare.

„Printre acestea, exemplificăm instigări explicite la violență fizică și sexuală și fapte de pedofilie îndreptate împotriva membrilor de familie ai unor judecători. Totodată, au fost identificate reacții similare provenind de la alte persoane fizice, utilizatori ai rețelelor sociale, inclusiv în urma transmiterii unor mesaje private către magistrați”, susținea CSM.

Foto: depositphotos.com

