Începe simularea examenului de Evaluare Națională în județul Cluj. Peste 5.700 de elevi vor susține probele scrise.

5.714 elevi clujeni vor susține, în periada 8-10 decembrie 2025, probele scrise la simularea exemenului de Evaluare Națională 2026.

Simularea examenului de Evaluare Națională va avea loc la Cluj în perioada 8-10 decembrie 2025 | Foto: Depositphotos.com

De luni, 8 decembrie 2025, elevii claselor a VIII-a vor susține probele scrise în cadrul simulării județene a examenului de Evaluarea Națională 2026, organizată la nivelul județului Cluj.

Din totalul celor 5.714 elevi de clasa a VIII-a, 4.309 sunt elevi din mediul urban, iar 1.405 sunt elevi care învață în unități de învățământ preuniversitar din mediul rural, potrivit Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Cluj.

Conform sursei citate, în municipiul Cluj-Napoca, probele scrise în cadrul simulării județene a examenului de Evaluare Națională, sesiunea decembrie 2025, vor fi susținute de 3.161 de elevi. Dintre aceștia 2.932 de elevi învață în unități de învățământ preuniversitar de stat, iar 229 de elevi sunt școlarizați în unități de învățământ preuniversitar private.

Elevii clujeni, la simulare înainte de Sărbători

Simularea județeană a examenului de Evaluare Națională pentru elevii claselor a VIII-a începe luni, 8 decembrie 2025, cu proba scrisă la Limba și literatura română.

Marți, 9 decembrie 2025, se va desfășura proba scrisă la Matematică, iar miercuri, 10 decembrie 2025 va avea loc proba scrisă la Limba și literatura maternă, pentru elevii care studiază în limba minorităților naționale.

Evaluarea lucrărilor scrise, în cadrul simulării județene a examenului de Evaluare Națională 2026, se realizează la nivelul unității de proveniență a elevilor, iar rezultatele vor fi comunicate în 20 ianuarie 2026.

Rezultatele obținute la simulare nu pot fi contestate, nu vor fi publice și nu vor fi afișate.

Elevii sau părinții pot cere ca nota să fie trecută în catalog.

Probele încep la ora 9.00, iar accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Elevii vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, pe școală.

Timpul alocat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de clasă în care se vor susține probele scrise din cadrul simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a sunt dotate cu sisteme de supraveghere video și audio.

Pentru rezolvarea subiectelor, elevii claselor a VIII-a vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru.

În acord cu prevederile legale în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ preuniversitar în care se desfășoară simulările examenelor naționale îndeplinesc atribuții specifice și asigură organizarea și desfășurarea optimă a întregului proces.

Rezultatele obținute de elevi la simularea județeană a Evaluării Naționale, sesiunea decembrie 2025, sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar în care acestea s-au desfășurat, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

„Simularea examenului de Evaluarea Națională este foarte importantă pentru elevii claselor a VIII-a, pentru ca elevii să se acomodeze cu condițiile de desfășurare a examenului propriu-zis, cu structura subiectelor, cu completarea datelor pe foile tipizate de examen, cu încadrarea în timpul de lucru aferent probelor de examen. Consider că este binevenită această simulare județeană a examenelor, care oferă elevilor posibilitatea de a participa la o evaluare standardizată la nivelul județului, înaintea simulării la nivel național organizată de minister. Rezultatele obținute de elevi vor permite cadrelor didactice optimizarea și reglarea demersului didactic pentru perioada următoare și mai ales elaborarea unui set de măsuri specifice pentru îmbunătățirea nivelului de pregătire a elevilor până la data simulării naționale și, ulterior, a desfășurării examenelor, corelat cu nevoile de învățare ale elevilor la acest moment,” a declarat doamna Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Eventualele cazuri speciale vor fi gestionate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, potrivit Procedurii cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale, în anul școlar 2025-2026.

Subiectele sunt elaborate la nivel județean, potrivit conținuturilor şi competențelor asociate programelor de examen, valabile pentru examenul național de Evaluare Națională 2026, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

Urmează simularea pentru Bacalaureat

Ulterior simulării județene a examenului de Evaluare Națională pentru elevii claselor a VIII-a, în perioada 15-18 decembrie 2025 se va desfășura Simularea județeană a examenului național de Bacalaureat 2026, pentru 5.067 de elevi ai claselor a XII-a, din județul Cluj.

CITEȘTE ȘI: