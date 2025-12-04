Pontoane și fântâni pe hârtie. Modernizarea Lacului Gheorgheni, pusă pe pauză! USR și AUR pun frână planurilor lui Emil Boc și Dan Tarcea!

Lacul Gheorgheni rămâne la fel. Spațiile extinse de promenadă, pontoanele de dimensiuni mari și o fântâna arteziană nouă rămân, deocamdată, pe hârtie.

Malurile Lacului Gheorgheni nu se vor moderniza prea curând | Foto: Emil Boc - Facebook

Dacă în 2023, atunci când a fost formulată propunerea inițială pentru amenajarea zonei, costurile erau estimate la 9,9 milioane de lei cu TVA, acum valoarea proiectului depășește 16 milioane de lei. Din cauza costurilor ridicate, consilierii USR și AUR au făcut front comun și au susținut retragerea proiectului de pe ordinea de zi.

USR: Degeaba avem pontoane și fântâni arteziene dacă miroase urât și peștii mor

Consilierul local Alexandra Oană (USR) a atras atenția asupra costurilor de majore cu 64% și lipsa dezbaterilor pe acest proiect.

Simulări proiect de modernizare a malurilor lacului din Gheorgheni - randările ilustrative sunt supuse modificărilor în etapa de proiectare / Foto: Emil Boc - Facebook



„În 2023, v-am propus organizarea unei ample dezbateri publice despre amenajarea malurilor Lacului 1 din Gheorgheni și la momentul acela ați fost de acord cu această propunere, însă, din păcate, dezbaterea nu a avut loc, iar acum vedem că proiectul revine pe masa noastră cu o majorare de 64% a costurilor de implementare și fără a fi consultați cetățenii sau specialiștii din domeniul ecologiei. În ultimii ani, cred că am văzut cu toții numeroasele probleme legate de calitatea apei lacului, motiv pentru care consider că orice intervenție ar fi trebuit să treacă printr-un filtru al specialiștilor din domeniul mediului și să prioritizeze conservarea ecosistemului și a calității apei mai degrabă de construirea de noi dotări. Degeaba avem 2.000 de mp de ponton nou fântâni arteziene dacă apa miroase urât și peștii mor periodic. Și fără această dezbatere publică cu experți și specialiști, mă întreb dacă toate măsurile de ecologizare prevăzute în proiect sunt suficiente să asigure o mai bună circulație și oxigenare a apei. Consider că un proiect în mod real sustenabil ar trebui să asigure un canal de comunicare între Lacul 1 și Lacul 3 pentru această circulație și oxigenare a apei pe care o pomenisem. Cred că ar fi trebuit să prioritizăm modul în care acest proiect se integrează cu proiecte conexe, la proiectul Parcului Est, de exemplu. Ne puteți spune motivele pentru care costurile au crescut așa de mult?”, a spus Oană.

Viceprimar Dan Tarcea: Orice proiect care nu e făcut cu specialiștii dumneavoastră nu e fezabil?

Viceprimarul Dan Tarcea a explicat că sumele suplimentare sunt niște indici legali care nu existau în 2023, când s-a discutat prima dată proiectul.

„Trebuie să constat că nu este prima dată când faceți afirmații că avem un proiect pe ordinea de zi care nu e făcut de specialiști și specialiștii dumneavoastră sunt cei mai specialiști din țara asta și că orice legătură care nu e cu specialiștii dumneavoastră duce la un proiect care nu este fezabil și care nu poate să fie implementat. Sincer vă spun, deja perpetuați acest lucru, tot timpul spuneți chestiunea asta. Acest proiect n-a fost făcut de medici, doamnă consilier local. Acest proiect și studiul de fezabilitate au fost făcute de către specialiști. De ce unii sunt mai specialiști decât alții? Sau sunt recunoscuți doar specialiștii pe care dumneavoastră îi cunoașteți? Pe lângă amenajarea malurilor lacului și a pontonului, sigur că obiectivul principal este cel al apei. De acolo am pornit, cum facem ca apa să nu mai miroase, să nu mai aibă alge, să aibă apă proaspătă? S-au făcut niște prospecții anii trecuți până la 75 de metri și în urma acestora oamenii au venit și ne-au spus care e soluția. Este un proiect care are mai multe componente, de la tratarea apei până la tratarea malurilor, și evident sursa de apă proaspătă este cel mai important element care trebuie să-l avem aici. Deci, chestiuna asta cu specialiștii, dați-mi voie să am o rezervă în ceea ce spuneți.

Așa vor arăta malurile lacului din Gheorgheni după modernizare / Foto: Emil Boc - Facebook

Sunt chestiuni suplimentare care nu erau în 2022, care au venit în urma modificării legislației în vigoare, și tocmai de aceea ele au trebuit să fie introduse. Nu s-a venit cu costuri suplimentare inventate, puse din burtă, ci sunt niște indici legali care se aplică în momentul în care faci niște studii de fezabilitate și stabilești o valoare estimată. Față de această evaluare estimată, în urma licitației, valorile pot să scadă, n-au cum să crească, dar pot să scadă în funcție de fiecare companie. Discutăm de o actualizare, nu discutăm de un studiu de fezabilitate nou, vorbim de o actualizare a prețurilor. Adică a primit un vot în Consiliul Local acest studiu de fezabilitate și această soluție, câtă dezbatere să tot facem, că de trei ani tot asta facem”, a spus Tarcea.

Tarcea și succesul proiectelor Universității și Kogălniceanu

Viceprimarul a făcut apoi o paralelă între amenajarea malurilor Lacului Gheorgheni cu proiectele străzilor Kogălniceanu și Universității, care au primit sute de critici, și despre care spune că sunt cele mai mari succese ale Clujului.

„Tot ce se face în oraș legat de spații verzi are la bază conservarea ecosistemului. Un echilibru și cu ceea ce își doresc clujenii. Aș vrea să vă aduc aminte zecile de ore de dezbateri legate de strada Universității și de Kogălniceanu. Vedem astăzi, că cu toate criticile pe care le-am avut la vremea respectivă, cred că este unul dintre cele mai mari succese pe care le-a avut orașul acesta. Ne uităm astăzi că străzile sunt pline, ne uităm astăzi că arborii au început să înverzească, vedem că este umbră, arată bine, și oamenii se bucură în fiecare zi”, a mai spus Tarcea.

La rândul său, consilierul local George Trif (USR) a propus ca banii suplimentari pentru Lacul Gheorgheni să fie folosiți la alte investiții, Parcul Bună Ziua sau Parcul Est.

„Cum contribuie la îmbunătățirea calității apei faptul că o mare parte din costurile acestui proiect sunt investite pentru realizarea unui debarcader, 5 hidrobiciclete etc?”, a replicat Trif.

Tarcea: Propovăduiți de fiecare dată că trebuie să trecem la alt nivel

„Este un proiect integrat care trebuie să aducă calitate. Avem zeci de cereri de activități pe lac. Este o zonă frecventată de mii de clujeni. Așa cum propovăduiți de fiecare dată că trebuie să trecem la alt nivel și cum vă afișați legat de târgul de Crăciun, văd că acum dintr-o dată spuneți că nu mai trebuie să facem investiții acolo, ci în altă parte. Noi considerăm că este un obiectiv care trebuie pus în valoare”, a venit și replica viceprimarului.

La discuții a intervenit și primarul Emil Boc, care a pledat pentru aprobarea proiectului.

„Avem cu toții o problemă în acea zonă. Miroase apa. E cineva care n-a simțit asta acolo? Ăsta e fondul problemei. L-am simțit, l-am văzut, ne-au spus oamenii. Proiectul va rezolva această problemă fundamentală, de oxigenare a apei, și se încadrează în ansamblul de creștere a calității vieții (...) Știți câte dificultăți avem pe partea de agrement în acest oraș, de ce să nu oferim și în această zonă a orașului o anumită disponibiliate de agrement, la fel cum avem în Parcul Central? E un plus, oferă o alternativă, clujenii vor decide dacă vor utiliza hidrobicicletele, dar nu cred că trebuie respinsă ideea”, a spus Emil Boc.

„Niciodată nu se plătesc lucrări de două ori. Dacă s-a făcut un studiu și el a fost recepționat și achitat, acel studiu se folosește în toate etapele proiectului. Avem experiența zecilor de proiecte pe care le desfășurăm că pe parcursul executării lucrărilor sunt necesare și alte studii de specialitate și nu sunt prinse sumele necesare în buget. Și atunci trebuie să intrăm încă o dată în ședință de Consiliu Local cu actualizări. Sunt proceduri care întârzie proiectul. Acum, aceste sume sunt incluse în studiul de fezabilitate, ele nu înseamnă că trebuie cheltuite. Lacul Gheorgheni e o zonă sensibilă unde pot apărea elemente noi legate de protecția mediului”, a adăugat Tarcea.

USR și AUR pun stop planurilor lui Boc și Tarcea!

Consilierul Local Anca Ciubăncan (AUR) a propus retragerea proiectului de pe ordinea de zi, fiind susținută de consilirii locali USR.

„Aș propune retragerea proiectului de pe ordinea de zi pentru că nu este foarte bine bugetat, este chiar ambiguu și foarte interpretabil. Pe mine m-a speriat ca și inginer să văd un asemenea deviz (...) Să contribuie și managementul Iulius Mall la această investiție de care, bineînțeles, și ei se vor bucura”, a spus Ciubăncan.

„Dacă ar fi un proiect critic care ar aduce prejudicii, aș înțelege nevoia unei reflecții suplimentare. Eu nu știu ce să le mai răspund clujenilor când mă duc în zona lacului și îmi spun că miroase și ce facem. Fac dezbateri, răspund eu. Haideți să rezolvăm problema asta legată de oxigenarea apei, de miros”, a conchis Boc.

Proiectul a fost scos de pe ordinea de zi și va fi discutat în ședința următoare de Consiliu Local din luna decembrie.

Cum arată proiectul de amenajare a Lacului Gheorgheni

Suprafața vizată este de 61.903 mp, iar proiectul de modernizare include amenajarea malului nord-vestic și a malului nord-estic din zona lacului I Gheorgheni.

Principalele intervenții cuprinse în proiect:

amenajare fântână arteziană în locul celei existente

relocare debarcader

construire pavilion de mici dimensiuni

înlocuire mijloace de plimbare pe lac cu altele noi (de ex. hidrobiciclete, bărci cu vâsle, seabike-uri, stand-up paddle boarduri)

amenajare două pontoane noi

De asemenea, pe zona de mal din proximitatea caselor de locuit sunt prevăzute platforme de pescuit. Lucrări de ecologizare a lacului, lucrări de captare a apei, recirculare și oxigenare sunt alte câteva obiective parte a proiectului de modernizare.

În 2020, administrația locală a investit peste 2 milioane de lei pentru amenajarea malului nordic al lacului.

