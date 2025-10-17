Bolojan s-a ținut de cuvânt, dar n-a anunțat? Guvernul ar fi tăiat din banii partidelor.

Reducerea subvenției pentru partide s-a efectuat prin rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025, iar tăierea este de la 284 de milioane de lei la 232 de milioane de lei.

Şedinţă comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor în care se prezintă moțiune de cenzură intitulată „Au ruinat ţara şi acum îi obligă pe români să achite nota de plată - afară cu Guvernul ipocrit”, depusă de parlamentarii AUR, S.O.S. România, POT şi neafiliaţi, după asumarea răspunderii Guvernului, 10 iulie 2025 | Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Bolojan a promis o tăiere de 10%, dar a făcut una de aproape 20%, mai exact de 17,6% din ce urmau să primească partidele pentru 2025.

Sumele alocate pentru subvenția partidelor sunt stabilite anual prin legea bugetului de stat. Parlamentul a decis, la finalul anului trecut, că partidele vor încasa 284 de milioane de lei în 2025. Dar, prin decizia Guvernului, s-au tăiat 50 de milioane de lei, 17,6% din sumă. Informația nu a fost prezentată clar de la Guvern sau Coaliție, scrie hotnews.ro.

Premierul și președintele PNL Ilie Bolojan a promis în luna iulie, după ce a fost instalat în funcție, că urmează să fie redusă subvenția pentru partidele politice. A spus că se va tăia din suma alocată prin bugetul de stat. Acest lucru s-a produs, pe 1 octombrie, cu ocazia rectificării bugetare.

Cu toate acestea, informația nu a fost prezentată explicit de reprezentanții Guvernului, nici de premier sau de șefii partidelor.

AEP anunță reducerea subvenției pentru partide

Autoritatea Electorală Permanentă a confirmat, la solicitarea HotNews, că bugetul alocat partidelor a fost redus de la 284 de milioane de lei la 232 de milioane de lei.

Valoarea subvenției din 2025 reprezintă o reducere față de banii primiți de partide în 2024, anul cu patru runde de alegeri, dar este aproape egală cu suma încasată în 2023, an fără alegeri.

Proiecția realizată de AEP privind subvenția partidelor politice până la finalul anului 2025, după rectificarea bugetară:

PSD – 77.101.731 de lei;

AUR – 45.591.468 de lei;

PNL – 41.976.836 de lei;

USR – 29.794.829 de lei;

SOS – 19.819.130 de lei;

POT – 15.969.345 de lei;

PMP – 1.090.837 de lei;

Forța Dreptei – 1.035.821 de lei.

Partidele încasează subvenția pe baza rezultatelor de la alegerile parlamentare și locale. PMP și Forța Dreptei nu au reprezentanți în Parlament, dar au aleși locali.

Ce se întâmplă cu rambursarea pentru campania prezidențială: banii nu rămân la partide

Guvernul Bolojan a alocat la rectificarea bugetară și banii pentru rambursarea cheltuielilor efectuate la alegerile prezidențiale din mai 2025. Suma totală aprobată în ședința din 1 octombrie este de 169 de milioane de lei.

Banii nu ajung însă toți la partidele politice. Spre exemplu, Nicușor Dan și Victor Ponta, doi candidați care au cheltuit sume importante în campania prezidențială, nu au fost susținuți financiar de un partid politic.

Din 169 de milioane de lei aproape 100 de milioane vor ajunge la cei doi candidați pentru a-și plăti împrumuturile luate în timpul campaniei.

Crin Antonescu și George Simion, alți candidați cu cheltuieli importante în campanie, au mizat tot pe împrumuturile luate de PSD, PNL și AUR. Banii care vor fi primiți de la AEP după rambursare urmează să fie restituiți celor care au împrumutat partidul, conform legii privind finanțarea campaniilor electorale.

Astfel, banii primiți după rambursare nu rămân în vistieria de partid, ci merg pentru stingerea împrumuturilor luate de candidații independenți sau partide.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: