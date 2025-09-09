PSD, PNL, USR, AUR și PUSL au cheltuit peste 1 miliard de lei anul trecut. Cine au fost marii finanțatori ai partidelor politice?

Anul trecut, veniturile partidelor politice din România au fost cele mai mari de până acum, mai ales că în 2024 a fost un an „superelectoral”, deoarece au avut loc toate tipurile de alegeri, patru la număr.

Anul trecut, veniturile partidelor au fost cele mai mari de până acum, mai ales în contextul în care au avut loc patru runde de alegeri. Partidele s-au mobilizat să obțină cât mai mulți bani de la donatori, din împrumuturi și prin cotizații, folosind mult mai puțin subvențiile față de anii trecuți pentru campanie, potrivit unei analize Expert Forum.

Conform sursei citate, doar PSD a declarat împrumuturi de aproape 100 de milioane de lei. Deși nu au o statistică oficială, datele colectate de EFOR arată că pentru partidele politice ale căror declarații fiscale sunt publicate de Ministerul de Finanțe veniturile au fost de aproape 960 de milioane de lei, iar cheltuielile de peste 1,1 miliarde de lei. Statul a plătit pentru rambursările pentru campaniile electorale, precum și pentru subvențiile anuale ale partidelor politice peste un miliard de lei, din bani publici.

Au fost analizate peste 200 de nume ale finanțatorilor principalelor partide politice, persoane fizice și juridice, publicate în Monitorul Oficial, pentru a înțelege mai bine de unde provin banii care au ajuns masiv în campaniile de anul trecut. Nu este o analiză exhaustivă, ci include doar partidele care au raportat cele mai mari valori - PSD, PNL, USR, AUR și PUSL.

Partidele s-au folosit mult mai mult de finanțări private decât de subvenții, cum au făcut în anii trecuți. Scopul este de a obține rambursări din bani publici în timp ce folosesc și banii din subvenții. Efectul este încărcarea bugetului de stat și folosirea subvențiilor în mod netransparent pentru campanii.

Deși au fost identificate relativ puține cazuri de finanțatori care nu ar putea justifica o donație sau împrumuturi conform declarației de avere, aceștia există. Desigur, nu există detalii financiare detaliate, însă simple corelații ridică semne de întrebare cu privire la modul în care unele persoane donează aproape toții bani pe care îi câștigă unui partid sau chiar mai mult decât ar putea justifica. Aceste calcule matematice ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă și pentru autorități.

Mai multe partide, sponsorizate de același finanțator

Au fost identificate puține cazuri în care un finanțator a transferat bani către două sau mai multe partide. În doar câteva cazuri am identificat persoane sau firme afiliate la un partid care au donat la altul. Aceste date trebuie puse și în context, pentru astfel de donații s-au făcut inclusiv la câțiva ani distanță. Un astfel de caz este FCSB SA, controlat de George Becali, care a direcționat și la AUR și la PSD. Un deputat PSD a finanțat în 2024 și PSD și PNL. Recent, a fost identificat un caz în care liderul social democraților din Consiliul Județean Iași a finanțat printr-o firmă liberalii. Finanțarea mai multor partide în același timp este un mod bun de a cumpăra influență sau a de a paria pe mai multe partide în cazul în care unul nu iese câștigător.

La persoane juridice au fost identificate mai multe rețele de finanțatori care au donat prin mai multe firme, dar și privat. În unele cazuri se ridică întrebarea dacă nu a fost depășit pragul prevăzut de lege, care nu permite unei persoane care este asociat/acționar să direcționeze bani fără a ține cont de o limită.

Jean Sasu (co-proprietar NUBA, asociat la mai multe firme) a împrumutat PSD ca persoană fizică și prin firme cu 3,7 milioane, la care se adaugă un împrumut al unei firme deținute de soția sa, Ana Maria Sasu, de 1,6 milioane de lei. Unele din firmele prin care a finanțat partidul sunt înființate cu puțin timp înainte de data împrumutului și au venituri limitate, cu siguranță mai mici decât împrumuturile. Vezi EUPHORICH WORLD, ISC ESTATE, Youth Essentials, Trade Sphere Brokers. În plus, TRADE SPHERE BROKERS deținută de Laura Niculae, care se ocupă de organizarea de evenimente la NUBA, a finanțat PSD cu 1,6 milioane de lei.

(co-proprietar NUBA, asociat la mai multe firme) a împrumutat PSD ca persoană fizică și prin firme cu 3,7 milioane, la care se adaugă un împrumut al unei firme deținute de soția sa, Ana Maria Sasu, de 1,6 milioane de lei. Unele din firmele prin care a finanțat partidul sunt înființate cu puțin timp înainte de data împrumutului și au venituri limitate, cu siguranță mai mici decât împrumuturile. În plus, TRADE SPHERE BROKERS deținută de Laura Niculae, care se ocupă de organizarea de evenimente la NUBA, a finanțat PSD cu 1,6 milioane de lei. Alexandru și Ana Maria Besciu au împrumutat PSD prin BAV IT BUSINESS CONSULTING, respectiv Youth Essentials (pe care le dețin separat), cu 3,2 milioane de lei. Numele acestora sunt menționate în legătură cu familia Sasu.

au împrumutat PSD prin BAV IT BUSINESS CONSULTING, respectiv Youth Essentials (pe care le dețin separat), cu 3,2 milioane de lei. Numele acestora sunt menționate în legătură cu familia Sasu. Un alt caz este cel familiei Moise (Elena Moise/Sebastian Moise/Ionela Dicu) , care au împrumutat PSD atât personal, cât și prin firme. Fondurile au mers către PSD. Vezi Redpoint Management Solutions, Elite Architectural Design

, care au împrumutat PSD atât personal, cât și prin firme. Fondurile au mers către PSD. Tot la PSD a împrumutat bani Vali Porojan (650.000 lei), administratoarea Fabricii de Zahăr Luduș, care fusese acționară până în 2020 la firma TRANSILVANIA JUU TAKU GROUP – S.R.L., care a a împrumutat la rânduș său partidul cu 1.6 milioane de lei.

(650.000 lei), administratoarea Fabricii de Zahăr Luduș, care fusese acționară până în 2020 la firma TRANSILVANIA JUU TAKU GROUP – S.R.L., care a a împrumutat la rânduș său partidul cu 1.6 milioane de lei. Mai multe firme deținute de Mihai Tufan sau Emilia și Mihai Anastasescu , oameni de afaceri care conduc firme cu venituri semnificative au donat către PSD. – vezi CEMART INVEST, CEMROM și ELSID

, oameni de afaceri care conduc firme cu venituri semnificative au donat către PSD. – Mai multe persoane din conducerea Rotary Construcții , o firmă importantă de construcții, au împrumutat partidul cu câte 600.000 de lei – vezi Rotaru Daniela, Marcu Mirel Alexandru, Rotaru Mihai Leonard

, o firmă importantă de construcții, au împrumutat partidul cu câte 600.000 de lei – vezi Mai multe persoane din Constanța, din jurul Grupului Polaris au donat către PSD – vezi Maria Lățea, Târşoagă Ionuţ Nicolae

au donat către PSD Au împrumutat PSD persoane care au legături economice cu Mihai Cristian Ciolacu , care este conform presei nepotul fostului premier Marcel Ciolacu – vezi Sandu Adriana Denisa/Solar Energy și EVOFARM LOGISTIC

, care este conform presei nepotul fostului premier Marcel Ciolacu – În cazul PNL am văzut că au existat diverse împrumuturi între membri de partid, unul dintre cei mai activi finanțatori fiind Cristian Bușoi sau Rareș Bogdan.

În cazul PUSL vedem cum majoritatea finanțatori sunt conectați cu Dan Voiculescu, familia acestuia sau firme din portofoliul său.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) nu a realizat un control anual al partidelor politice, cum ar fi trebuit să facă potrivit legii. Astfel, mare parte dintre acești bani nu au fost verificați, dar au fost rambursați de la stat. Este de înțeles faptul că întrucât s-au organizat patru alegeri într-un an nu a permis unei instituții care are 14 angajați la nivel central care se ocupă de acest control să își facă treabă în paralel cu verificările pentru alegeri. În același timp, se discută despre mai bine de 700 de milioane de lei care au fost rambursați din bani publici, iar rezultatele controalelor le vom vedea cel mai probabil în 2026.

