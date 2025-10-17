FOTO Toamna colorează Cluj-Napoca. Imagini superbe care transformă orașul într-un tablou viu

Toamna și-a intrat deplin în drepturi la Cluj-Napoca și a transformat orașul într-un spectacol de culori.

Parcurile, străzile și zonele verzi oferă în aceste zile peisaje de poveste, perfecte pentru plimbări sau fotografii de sezon.

Parcul Central din Cluj-Napoca s-a îmbrăcat în haine de toamnă | Foto: Eliza Lucaciu- monitorulcj.ro

Parcul Central este una dintre cele mai frecventate zone din Cluj-Napoca în această perioadă datorită peisajului minunat din această perioadă. Frunzele copacilor în nuanțe de toamnă transformă plimbările într-o experiență vizuală deosebită, iar râul Someș, aflat în apropierea parcului, completează peisajul cu o notă de farmec și liniște.

