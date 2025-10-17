România deblochează șapte investiții hidroenergetice strategice. Bogdan Ivan: „Facem un pas important spre independența energetică”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat adoptarea proiectului de lege care deblochează investițiile hidroenergetice, un pas important pentru securitatea energetică a României.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan | Foto: Bogdan Ivan- Facebook

„România face un pas important spre independența sa energetică”, a scris ministrul, pe pagina sa de Facebook. Acesta a mai subliniat că legea permite reluarea lucrărilor la șapte hidrocentrale strategice, care vor adăuga 214 MW de energie sigură în sistemul energetic național.

Este vorba despre următoarele proiecte:

Răstolița – 35,3 MW

Bumbești-Livezeni – 65,2 MW

Surduc-Siriu (Nehoiașu) – 55 MW

Pașcani (Siret) – 9,4 MW

Cerna-Belareca – 14,7 MW

Cornetu-Avrig / Căineni – 26,5 MW

Cerna Motru-Tismana II (Baraj Vaja) – 8 MW

„Prin această lege, repornim lucrările la șapte hidrocentrale strategice, care vor adăuga 214 MW de energie sigură în sistemul național. Energie sigură și curată produsă în România, locuri de muncă și stabilitate energetică pe termen lung.”, a mai transmis Bogdan Ivan.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: