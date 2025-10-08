AUR a depus încă o moțiune de cenzură. De data aceasta, împotriva ministrului Economiei. Când va fi votul?

Partidul AUR a depus încă o moțiune de cenzură împotriva ministrului Economiei, Radu Daniel Miruță.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat, miercuri, în plenul Senatului, depunerea moțiunii simple împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță.

AUR: „Ministrul Economiei, dovada vie că USR și PSD - PNL sunt aceeași mizerie”

„Am pregătit o moțiune pe care o înmânez, susținută de 39 de senatori, intitulată: «Ministrul Radu Daniel Miruță - dovada vie că USR și PSD - PNL sunt aceeași mizerie. Ministerul Economiei - transformat în agenție de plasarea forței de muncă pentru membrii și simpatizanții USR»”, a afirmat Petrișor Peiu.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a precizat că moțiunea simplă va fi dezbătută și votată luni.

„Moțiunea simplă depusă de domnul senator Peiu în numele semnatarilor, în condițiile respectării regulamentului, va fi dezbătută și votată luni, 13 octombrie, ora 16.00”, a spus Abrudean.

