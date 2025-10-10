Viktor Orban, surprins în timp ce cânta într-un restaurant din Cluj: „Noi nu plecăm acasă”

El a ajuns joi seară la Cluj-Napoca cu ocazia Congresului UDMR, care va avea loc vineri la Juc-Herghelie, județul Cluj.

Viktor Orban a ajuns de joi seară la Cluj | Foto: captură Facebook

Cu o seară înainte, joi, premierul Ungariei a fost surprins într-un restaurant din Cluj, în timp ce cânta și dansa pe versurile unei melodii maghiare.

Cu un pahar de vin în mână, Orban s-a detensionat în centrul Clujului. „Noi nu plecăm de aici” este o parte din melodia pe care o cânta acesta.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: