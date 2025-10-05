Eurodeputatul Daniel Buda, vicepreședinte AGRI, amendament pentru susținerea din fonduri europene a achiziției de animale de reproducție: „Un buget corect pentru fermieri și agricultura românească nu este un moft, ci o necesitate”

Europarlamentarul clujean Daniel Buda, vicepreședintele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) din Parlamentul European, anunță depunerea unui amendament ce prevede sprijin pentru achiziția de animale de reproducție din fonduri europene.

Europarlamentarul clujean Daniel Buda: Un buget corect pentru fermieri și agricultura românească nu este un moft, ci o necesitate|Foto: Daniel Buda - Facebook

Vicepreședintele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) din Parlamentul European, Daniel Buda, a anunțat, sâmbătă, la cea de-a 23-a ediție a Paradei Taurilor de la Sângeorgiu de Mureș, că a depus un amendament la regulamentul pentru Politica Agricolă Comună (PAC), care ar urma să fie votat săptămâna viitoare în plenul Parlamentului European, prin care a solicitat alocarea de fonduri europene pentru achiziția de animale pentru reproducție.

Eurodeputatul Daniel Buda, vicepreședinte AGRI, amendament pentru susținerea din fonduri europene a achiziției de animale de reproducție

„În sprijinul fermierilor, am depus un amendament care va fi votat săptămâna viitoare în plenul Parlamentului European, prin care solicit alocarea de fonduri din PAC pentru achiziția de animale de înaltă valoare genetică”, a declarat Daniel Buda, în fața fermierilor prezenți la Parada Taurilor de la Semtest BVN Mureș.

Eurodeputatul Daniel Buda, vicepreședinte AGRI, amendament pentru susținerea din fonduri europene a achiziției de animale de reproducție|Sursa: Daniel Buda - Facebook

De altfel, europarlamentarul PNL/PPE i-a îndemnat pe fermieri să investească în genetică, fiindcă doar astfel pot obține performanțe.

Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, Daniel Buda a arătat că fermierii prezenți la Parada Taurilor de la Sângeorgiu de Mureș și-au exprimat îngrijorările privind acordul UE-Mercosur și importurile de carne de vită care riscă să afecteze piața europeană.

„Le-am transmis un mesaj ferm: acest acord nu poate fi acceptat fără garanții reale pentru fermierii noștri. Mai mult, i-am asigurat de întreaga mea susținere.

În sprijinul lor, am depus un amendament care va fi votat săptămâna viitoare în plenul Parlamentului European, prin care solicit alocarea de fonduri din PAC pentru achiziția de animale de înaltă valoare genetică. Un buget european post-2027 care să aloce resurse corecte pentru zootehnie și pentru agricultura românească nu este un moft, ci o necesitate. Numai așa putem asigura securitatea alimentară, competitivitatea fermierilor noștri și viitorul satului românesc”, a menționat europarlamentarul Daniel Buda în mesajul citat.

