Politică

Europarlamentarul clujean Daniel Buda: „Fermierii români și cei din vest vor primii subvenții egale.”

Președintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, anunță că fermierii români și est-europeni vor beneficia de subvenții egale cu cei din vest.

Europarlamentarul clujean, Daniel Buda, anunță o victorie pentru fermierii români | Foto: Facebook, Daniel Buda Europarlamentarul clujean, Daniel Buda, anunță o victorie pentru fermierii români | Foto: Facebook, Daniel Buda

 

 


 

Amendamentul său cu privire la acordarea de subvenții egeale a fost adoptat astăzi la vot.


 

 


Daniel Buda: „Victorie pentru ferimierii români!”

„Victorie pentru fermierii români și est-europeni! Amendamentul meu privind convergența externă a plăților directe - pentru ca fermierii din est și vest să beneficieze de subvenții egale a fost adoptat astăzi la votul din plen. Mulțumesc tuturor colegilor care au susținut această cauză justă!” a transmis Daniel Buda, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Președintele PNL Cluj afirmă că a a cerut și a obținut un pas important spre echitate pentru agricultorii noștri.


Actualmente, fermierii din țările din este parte a Uniunii Europene beneficiază de subvenții mai mici față de cei din vest, chiar dacă în ultimii ani costurile de producție s-au scumpit în ultimii ani.

Fermierii români sunt printre cei mai afectați de aceste diferențe deoarece primesc, în medie, cu aproape 40% mai puțin față de cei din Germania sau Franța.


