Deputatul Ovidiu Cîmpean salută votul pro-european masiv al moldovenilor: „Ați scris istorie, iar viitorul Moldovei este european!”

Votul susținut al moldovenilor pentru direcția pro-europeană reprezintă un răspuns ferm împotriva propagandei Kremlinului și o înfrângere strategică pentru izolaționiști. „România și UE sunt alături de voi, iar împreună putem construi o regiune mai puternică”, spune deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL).

Pro-europenii de la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au obținut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC).

„Dragi moldoveni, prin votul vostru, ați ales Europa. Această alegere înseamnă libertate, siguranță și un viitor mai bun”, spune liberalul clujean Ovidiu Cîmpean, deputat de Cluj.

PAS, aflat actualmente la guvernare, a fost votat de peste 50% dintre alegători, în timp ce principala formațiune de stânga, „Blocul Patriotic” a atras voturile a 24,19% dintre votanți.

„Felicitări, Republica Moldova! România și Uniunea Europeană sunt alături de voi. Împreună putem construi o regiune mai puternică, sigură și prosperă.

Astăzi, ați scris istorie. Iar viitorul Moldovei este European”, a notat deputatul Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Rezultatele alegerilor parlamentare din Moldova, înfrângere strategică pentru izolaționiști

De altfel, după cum semnalează parlamentarul clujean, rezultatul alegerilor din R. Moldova reprezintă o înfrângere strategică pentru izolaționiști.

„AUR a fost și de această dată partenerul forțelor pro-ruse, încercând să saboteze mesajul pro-european al Maiei Sandu și al PAS. De patru ani, George Simion duce o luptă împotriva Moldovei europene, dar scorul AUR arată că oamenii nu uită de ce a fost declarat persona non grata la Chișinău.

AUR vrea Moldova și România mai aproape de Rusia. Totuși, alegerile de ieri au adus o victorie clară a forțelor pro-europene și o înfrângere usturătoare pentru izolaționiști.

Eșecul Rusiei la Chișinău este o veste bună pentru România și pentru securitatea flancului estic al NATO”, explică deputatul Ovidiu Cîmpean.

Astfel, semnalează parlamentarul clujean, destinul României este alături de Moldova, în marea familie europeană.

