Zeci de proiecții, inclusiv producții realizate de clujeni, la Zilele Filmului Maghiar 2025

Aproape 50 de lungmetraje și scurtmetraje – filme artistice, documentare și de animație, o selecție a celor mai bune producții maghiare recente și filme-cult, dar și două producții TV despre Cluj realizate de clujeni îi așteaptă pe cinefili în acest an, între 1 și 5 octombrie, la Filmtettfeszt – Zilele Filmului Maghiar 2025.

Zeci de proiecții, inclusiv producții realizate de clujeni, la Zilele Filmului Maghiar 2025|Foto: Filmtettfeszt

Festivalul va avea loc în 17 localități din Transilvania, intrarea este gratuită, iar filmele beneficiază de subtitrare în limba română.

Producțiile din cadrul Filmtettfeszt vor putea fi vizionate la Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu, Brașov, Arad, Timișoara, Satu Mare, Blaj, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Gherla, Săvădisla, Covasna, Joseni, Vlăhița, Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc.

Zeci de proiecții, inclusiv producții realizate de clujeni, la Zilele Filmului Maghiar 2025

Deschiderea oficială a Filmtettfeszt va avea loc miercuri, 1 octombrie, de la ora 20, la cinematograful clujean Victoria. Festivitatea va fi urmată de proiecția documentarului Muzica Apusenilor 2/Hegyizene 2, un film regizat de Szendőfi Balázs care spune povești fascinante ale naturii din Munții Apuseni.

Filme în premieră

La Filmtettfeszt 2025 vor rula 10 lungmetraje de ficțiune, iar patru dintre ele sunt proiectate în premieră în România după ce au fost prezente la mari festivaluri europene: Prieten tăcut/Csendes barát - regizat de Ildikó Enyedi și cu Léa Seydoux între protagoniști, filmul vine la Cluj și la Timișoara după a câștigat mai multe premii la Festivalul de Film de la Veneția, Jimmy Jaguár (un pseudo-documentar/mockumentary care a fost prezentat în premieră la Karlovy Vary), Toate stelele/Minden csillag (un film de debut care a avut premiera la Festivalul de Film de la Sarajevo) și Mâine voi muri/Holnap meghalok (un horror care a debutat la Festivalul de Film de la Varșovia).

Jimmy Jaguár, un pseudo-documenta prezentat în premieră la Karlovy Vary, la Zilele Filmului Maghiar 2025|Foto: Filmtettfeszt

Pogány Judit, invitata de onoare a festivalului

Festivalul va include și proiecții-eveniment a patru filme clasice maghiare: Fără destin/Sorstalanság cu clujeanul Áron Dimény, În picaj/Zuhanás közben – în prezența legendarei actrițe Pogány Judit, invitata de onoare a festivalului, Secția/A részleg – care îl are ca invitat special pe scriitorul Bodor Ádám, autorul romanului pe care se bazează filmul, precum și Meteo - primul SF maghiar, o distopie postapocaliptică care a avut premiera în urmă cu 35 de ani.

Între filmele incluse în programul Filmtettfeszt 2025 se numără și două comedii care au doborât toate recordurile de box office în ultimele luni, cele mai de succes filme maghiare în ultimele patru decenii: Cum aș putea trăi fără tine?/Hogyan tudnék élni nélküled? și Femei pe fugă/Futni mentem.

În cadrul festivalului vor fi proiectate 7 documentare, între care Beyond the River (despre o comunitate în care suferința, sărăcia și violența sunt parte a realității zilnice) și Libertate pe munte/Szabadság a hegyen (despre obiceiul vizionării meciurilor de fotbal pe dealuri și munți în centrul României, în anii ’80). Programul Filmtettfeszt include și două producții TV despre Cluj, realizate de clujeni: Arhitectul și orașul. Comorile Clujului cu Guttmann Szabolcs, regizat de jurnalista Judit Spitzer și Aici Cluj. 70 de ani de Radio Cluj, programul în limba maghiară, regizat de jurnalista Szerénke Forrai.

Filmgalopp, competiția documentarelor maghiare din Transilvania

Un alt punct important din programul festivalului este Filmgalopp, competiția documentarelor maghiare din Transilvania. Anul acesta sunt în concurs șase creații, care vor fi proiectate în cinema, dar vor putea fi vizionate și online, pe websiteul festivalului pe toată durata Filmtettfeszt. Publicul va putea acorda un vot filmului preferat online, tot pe site, între 1 și 3 octombrie, miezul nopții.

Premiul Mânzul Șarg, acordat anual în cadrul Zilelor Filmului Maghiar, va fi primit în acest an de actorul clujean Áron Dimény, iar în cadrul festivalului va fi proiectată drama Fără destin/ Sorstalanság, care îl are în distribuție.

Drama „Fără destin”, care îl are în distribuție pe actorul clujean Áron Dimény, la Zilele Filmului Maghiar 2025|Foto: Filmtettfeszt

Actor redutabil de teatru, a debutat ca actor în cinema în 1999, în filmul Apărarea chineză/Kínai védelem al lui Gábor Tompa, dar marele succes de carieră a urmat odată cu rolul din Fără destin/Sorstalanság (regia Lajos Koltai), în care l-a interpretat pe Bandi Citrom, cel care salvează viața personajului principal. A interpretat personajul principal în căutarea unchiului său în Europolis (regia Cornel Gheorghiță) și rolul unui medic proaspăt absolvent în lumea nebună a filmului Undeva la Palilula, câștigător a șase Premii Gopo, regizat de Silviu Purcărete. În ultimii ani, s-a confruntat cu turbulențele zilelor revoluției în filmul Libertate al lui Tudor Giurgiu, a interpretat rolul unui profesor în Fără aer/Elfogy a levegő (în regia lui Katalin Moldovai) și al unui jude din Sibiu în serialul TV Tündérkert (regizat de Isti Madarász). În Ungaria a mai jucat în Mansfeld, Kalandorok/Aventurierii, A vizsga și în filmul nominalizat la Oscar Post Mortem. Pe lângă provocările de pe scenă și de pe marele ecran, îi place să joace și în filme studențești.

Informații detaliate despre programul pe orașe al Zilelor Filmului Maghiar, dar și bilete cu valoare zero găsiți la adresa www.zilelefilmuluimaghiar.ro.

Festivalul este organizat de asociația clujeană Filmtett, alături de co-organizatori locali, și se află la ediția 25.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: