Ajutați-ne să o găsim pe Blaky! Pui de ciobănesc german, dispărut de 6 zile în Cluj!

Căutări disperate pentru un pui de ciobănesc german dispărut în zona Vlaha (județul Cluj). De o săptămână, cățelul este căutat fără încetare.

O familie din județul Cluj își caută cu disperare cățelul dispărut de șase zile. Este vorba despre Blaky, un pui de ciobănesc german în vârstă de 3 luni.

Potrivit proprietarilor, animalul a fost surprins ultima dată miercuri noapte, la ora 03:00, de camere de supraveghere în zona cabanelor din Vlaha, însă ar putea ajunge și în localitățile Luna sau Florești. Familia a efectuat deja căutări intense, atât pe jos, cât și cu mașina, în Vlaha, Vălișoara, Săvădisla, Finișel și pe dealurile din împrejurimi, inclusiv la fermele din zonă.

„Sunt 6 zile de când a dispărut și o căutăm neîncetat. Am primit informații noi, a fost văzută miercuri noapte, la ora 3 pe camere în zona de cabane Vlaha, județul Cluj. Noi am fost deja și pe jos și cu mașina și de 10 ori în aceleași locuri, la toate fermele din sat și Vălișoara și Săvădisla, Finișel și toate dealurile din zonă, este posibil să ajungă în Luna sau Florești”, notează Alexandra Balint într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

„Din suflet vă rugăm să o rețineți dacă o vedeți și să sunați la număr de telefon 0746492990.

Răspunde la numele de Blaky, are 3 luni, ciobănesc german, microcipată, declarată pierdută în Recs. Se oferă recompensă 100 de euro”, transmit proprietarii.

