Deputatul Ovidiu Cîmpean, despre alegerile din Republica Moldova: „Miza acestor alegeri este existențială pentru viitorul Republicii Moldova și stabilitatea regiunii noastre.”

Deputatul Ovidiu Cîmpean a transmis un mesaj înaintea alegerilor din Republica Moldova, în care a subliniat importanța votului pentru stabilitatea și viitorul european al țării.

Deputatul Ovidiu Cîmpean a transmis un mesaj înaintea alegerilor din Republica Moldova |Foto: Ovidiu Cîmpean- Facebook

Liberalul a avertizat că miza alegerilor este existențială pentru viitorul Republicii Moldova și stabilitatea regiunii.

„România și Partidul Naţional Liberal cred cu tărie că singura cale spre prosperitate și siguranță este cea europeană. Rusia încearcă să destabilizeze Moldova prin minciuni și corupție, iar extremiștii din România amplifică aceste atacuri. Miza acestor alegeri este existențială pentru viitorul Republicii Moldova și stabilitatea regiunii noastre.”, a declarat Ovidiu Cîmpean pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, deputatul clujean a făcut un apel către cetățenii moldoveni să nu cedeze în fața propagandei externe și i-a încurajat să meargă la vot: „Dragi moldoveni, nu lăsați propaganda Moscovei să vă fure viitorul! Mergeți la vot și alegeți o Moldovă puternică, liberă și parte din familia europeană.”

