Ovidiu Cîmpean: „«Suveranismul» lui Simion servește interesele Moscovei”

Deputatul Ovidiu Cîmpean condamnă patriotismul de fațadă al liderului AUR George Simion. „Cine crede că «suveranismul» lui Simion apără România se înșală amarnic”, spune parlamentarul clujean.

Foto: Ovidiu Cîmpean

Deputatul liberal Ovidiu Cîmpean deconspiră acțiunile liderului AUR. Conform mass-mediei din Republica Moldova, Simion a fost sprijinit intens de „armata digitală” a Moscovei.

„Nu vă lăsați păcăliți de măștile patriotismului fals”, avertizează deputatul clujean Ovidiu Cîmpean.

„George Simion nu e nici «suveranist», nici apărător al intereselor noastre. El și Igor Dodon sunt marionetele Moscovei, puse să semene ură și neîncredere între oameni, pe ambele maluri ale Prutului.

Presa de la Chișinău a arătat cum «armata digitală» a Kremlinului a fost activată pentru a-l sprijini pe Simion. Ruble, criptomonede și euro au fost pompate către trolii din Republica Moldova ca să lovească în România, să discrediteze alegerile și să atace Uniunea Europeană.

Și acum, aceeași rețea este folosită pentru ca Igor Dodon să câștige alegerile din Republica Moldova.

Adevărul e simplu: Rusia le dictează traseul, Rusia le plătește trolii, Rusia trage sforile”, notează Ovidiu Cîmpean, deputat PNL de Cluj, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

„Cine crede că «suveranismul» lui Simion apără România se înșală amarnic. El servește interesele Moscovei, nu pe ale noastre.

Dragi români, nu vă lăsați păcăliți de măștile patriotismului fals. Avem nevoie de unitate și de încredere unii în alții. Doar așa putem apăra România și Republica Moldova de manipulările Kremlinului și putem construi un viitor sigur, european, pentru copiii noștri”, adaugă parlamentarul Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.

