CTP Cluj - Napoca anunță prelungirea graficelor de circulație, cu ocazia meciului de fotbal FC Universitatea Cluj - CFR Cluj 1907

ÎN ATENȚIA PUBLICULUI CĂLĂTOR

Cu ocazia meciului de fotbal FC Universitatea Cluj - CFR Cluj 1907 ce se va desfășura pe Cluj Arena în data de 29 septembrie, CTP Cluj - Napoca anunță prelungirea graficelor de circulație până la ora 23:15, pentru preluarea suporterilor, pe următoarele linii:

- Autobuze: 21, 24B, 30, 31 și 35

- Troleibuze: 1,3,6 și 25

- Tramvaie: 101 și 102

Reamintim călătorilor că pot utiliza după ora 23:00 și liniile de noapte 25 N (Str. Unirii – Str. Bucium), 54 N (cart. Zorilor – cart. Grigorescu), respectiv 5 N (P-ța Gării – Str. T. Vuia) ale căror programe pot fi consultate pe site-ul companiei www.ctpcj.ro și în aplicația gratuită de mobil Tranzy.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA