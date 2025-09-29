UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca începe anul universitar 2025-2026 cu noi programe internaționale și peste 1.800 de studenți de anul I

Începutul anului universitar 2025-2026 aduce la UMF „Iuliu Hațieganu” aproape 680 de noi studenți internaționali și 1.170 de studenți români. Peste 1.800 de studenți de anul întâi, dintr-un total de 9.000, de la toate nivelurile de învățământ, licență, masterat și doctorat.

Anul universitar 2025-2026 aduce la UMF „Iuliu Hațieganu” aproape 680 de noi studenți internaționali și 1.170 de studenți români |Foto: UMF Cluj-Napoca

Noul an academic nu va fi însă unul oarecare. În premieră, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca deschide un program de studii internațional, la Novara, în Italia. De asemenea, la Facultatea de Medicină începe pregătirea primei generații de studenți admiși la Medicină Militară, iar în cadrul Facultății de Asistență Medicală Generală și Științe ale Sănătății se deschide programul de studii Asistență Medicală Generală în limba engleză.

UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca se extinde și la nivel internațional

După deschiderea extensiei universitare de la Baia Mare, în 2023, UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca se extinde și la nivel internațional. Începând cu acest an academic, universitatea noastră lansează un nou program de Medicină, cu predare în limba engleză, la Novara, în Italia. Această inițiativă marchează un pas major în procesul de internaționalizare al universității. UMF „Iuliu Hațieganu” a obținut acreditarea necesară pentru deschiderea programului de studii Medicină în limba engleză la Novara din partea ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior) și a fost evaluată de ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca). Forul italian este responsabil cu evaluarea universităților și a cercetării, care are rolul de a acredita și monitoriza calitatea programelor de studiu și a instituțiilor de învățământ superior.

Ceremonii de deschidere a anului universitar pentru studenții de la secțiile engleză și franceză |Foto: UMF Cluj-Napoca

Novara, al doilea oraș ca mărime din regiunea Piemont, după Torino, este o localitate cu peste 105.000 de locuitori, situată strategic la 45 de km de Milano și 35 de km de Lago Maggiore. Dispune de o infrastructură medicală solidă, de 9 spitale dotate cu săli moderne de curs și seminarii, cu laboratoare, spații pentru lucrări practice, dar și de facilități sportive.

Asistență Medicală Generală în limba engleză

Începând cu acest an universitar, la Facultatea de Asistență Medicală Generală și Științe ale Sănătății se lansează un nou program de studii: Asistență Medicală Generală în limba engleză. Programul se adresează studenților internaționali și vine ca răspuns la interesul tot mai crescut pentru formarea în domeniul asistenței medicale. Perioada de înscrieri este deja deschisă pentru candidații din străinătate care doresc să urmeze această specializare.

Cu 3.300 de studenți internaționali, dintr-un total de 9.000, UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca este recunoscută pe plan național și internațional pentru calitatea actului educațional, cercetarea de vârf și performanța medicală. Cu peste un secol de tradiție și inovație în formarea profesioniștilor din domeniul sănătății, universitatea a devenit, în ultimii ani, un pol de atracție pentru tineri din întreaga lume, concurența crescând constant, an de an, la secțiile internaționale. Pentru anul universitar 2025-2026, peste 3.000 de candidați internaționali din 96 de țări au concurat pentru cele 605 locuri disponibile la programele de licență în limbile franceză și engleză la Medicină, Medicină dentară și Farmacie. Cei mai numeroși candidați provin din Franța, Germania, Elveția, Italia, Grecia, Canada, Tunisia, Belgia, Israel, Marea Britanie, Maroc.

Admitere completă încă din iulie

Anul acesta, la UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca nu a mai fost organizată sesiunea de admitere din toamnă, și asta pentru că toate locurile scoase la concurs pentru anul universitar 2025-2026 au fost ocupate încă din luna iulie. Această situație reflectă interesul tot mai crescut al tinerilor pentru programele de studiu oferite de universitate și confirmă poziția de lider al școlii medicale clujene. Candidații aleg UMF „Iuliu Hațieganu” nu doar pentru prestigiul său academic, ci și pentru calitatea pregătirii, cea care le oferă încredere că vor deveni profesioniști bine pregătiți și respectați în domeniul medical.

Program de integrare și acomodare în mediul universitar

Studenții internaționali din anul I, admiși în anul universitar 2025-2026 la programele de studiu cu predare în limbile franceză și engleză de la Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie au participat, între 22 și 26 septembrie, la seminarele de integrare Pré-rentrée și Welcoming Days. Studenților li s-au pregătit ateliere de inițiere în limba română și în cultura românească, prelegeri și ateliere pe tema tehnicilor de învățare eficientă în domeniul științelor sănătății, dar și despre etica și integritatea academică și profesionalismul medical. A fost o săptămână intensă, plină de activități menite să-i sprijine pe boboci să se integreze și să se acomodeze mai ușor în mediul universitar din Cluj-Napoca.

Ceremoniile de deschidere a anului universitar pentru studenții de la secțiile engleză și franceză au avut loc în 22 septembrie, în Aula „Iuliu Hațieganu”.

Universitatea clujeană a fost onorată de prezența unor distinși invitați, printre care Excelența Sa domnul Nicolas Warnery - ambasadorul Franței în România și domnul René Seiler - consul al Ambasadei Elveției în România. De asemenea, au transmit mesaje de bun-venit ES Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocolui, ES Sami Nagga, ambasadorul Tunisiei, Wiebke Oeser, consulul Germaniei la Sibiu și Laure Castin, Director Regional Europa Centrală și de Est al Agenției Universitare a Francofoniei. Invitați au subliniat prestigiul și aprecierea de care se bucură Școala Medicală Clujeană în întreaga Europă și calitatea deosebită a pregătirii absolvenților noștri.

Și studenții români din anul întâi au avut parte de „Zilele Bobocilor”, un program de integrare și acomodare în mediul universitar din Cluj-Napoca. Acesta a fost organizat de toate cele trei facultăți din cadrul UMF „Iuliu Hațieganu”, în colaborare cu organizațiile studențești, OSM (Organizația Studenților Mediciniști), OSS (Organizația Studenților Stomatologi) și OSF (Organizația Studenților Farmaciști).

„Odată cu deschiderea noului an universitar la UMF „Iuliu Hațieganu”, ne reafirmăm statutul universității ca lider în educația medicală și promotor al excelenței internaționale. Peste 1.800 de studenți noi, români și internaționali, și ocuparea tuturor locurilor încă din sesiunea de admitere din iulie, confirmă încrederea ridicată în școala medicală clujeană, care atrage anual candidați din peste 80 de țări. În acest an, universitatea realizează un salt strategic în internaționalizare prin deschiderea programului de Medicină în limba engleză la Novara, Italia, o dovadă a faptului că expertiza și standardele UMF „Iuliu Hațieganu” sunt recunoscute la cel mai înalt nivel european. În paralel, lansarea programului Asistență Medicală Generală în limba engleză consolidează formarea de profesioniști medicali de top, pregătiți să performeze la cele mai înalte standarde internaționale. Le urez tuturor studenților și cadrelor didactice un an universitar excelent, plin de succes, iar studenților le doresc să îmbine reușitele academice cu descoperirea frumuseților Clujului și cu bucuria unei vieți de student trăite din plin”, a transmis prof. dr. Anca Buzoianu, rectorul UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca este una dintre cele mai importante universități de medicină și farmacie din Europa Centrală și de Est, prezentă în peste 20 de clasamente academice internaționale. Specializările sale atractive, diversitatea culturală a comunității academice și legăturile internaționale solide o transformă într-o destinație academică de top pentru studenți din peste 80 de țări.

