Cum s-a produs incendiul de la Școala „Ion Creangă” din Mănăștur? Peste 600 de elevi au fost evacuați.

Pompierii au reușit să stingă incendiul izbucnit la Școala „Ion Creangă” din Cluj-Napoca în urma căruia peste 600 de elevi au fost evacuați.

Cum s-a produs incendiul de la Școala „Ion Creangă” din Mănăștur? Peste 600 de elevi au fost evacuați|Foto: ISU Cluj

Un incendiu s-a produs, luni, la Școala Gimnazială „Ion Crenagă” din cartierul Mănăștur, clădire reabilitată recent de administrația locală.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj, nu au fost persoane care să solicite îngrijiri medicale.

Cum s-a produs incendiul de la Școala „Ion Creangă” din Mănăștur? Peste 600 de elevi au fost evacuați.

Conform datelor transmise de ISU Cluj, incendiul s-a manifestat la două panouri electrice situate pe acoperiș, afectând o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați.

Incendiul produs la acoperișul Școlii „Ion Creangă”, lichidat de pompieri|Foto: monitorulcj.ro

„Flăcările au fost stinse în limitele găsite de către echipajele noastre”, informează pompierii clujeni.

Până la sosirea pompierilor, cadrele didactice și personalul din cadrul școlii au reacționat prompt și au coordonat evacuarea în siguranță a 630 de elevi din toate clădirile unității de învățamânt.

„Pe parcursul intervenției nu au existat persoane care să solicite îngrijiri medicale, iar școala își va putea relua activitatea”, semnalează sursa citată.

Școala era inclusă într-un program amplu de reabilitare desfășurat de administrația locală din fonduri europene.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: