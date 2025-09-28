Defapt.ro: Simion face puternic campanie anti-PAS în Moldova și susține un pro-rus legat de KGB

George Simion, liderul partidului AUR face puternic campanie anti-PAS în Moldova și susține un pro-rus legat de KGB.

Pe TikTok este distribuit un mesaj al liderului AUR care cere alegătorilor moldoveni să voteze cu partidul lui Vasile Costiuc, Democrația Acasă, scrie site-ul context.ro, citat de publicația defapt.ro.

Și parlamentarul AUR Dan Tanasă, purtător de cuvânt al partidului lui Simion, a scris, pe Facebook, că moldovenii să aleagă să aducă „Democrația Acasă”, o aluzie deloc subtilă la partidul lui Costiuc.

„Fraților care voiați să puneți ștampila duminică pe AUR, sau pe oricare alt candidat, uitați, imediat după PAS, e acolo Democrația Acasă, DA. Pac!”, a fost mesajul lui Simion.

„Ești cetățean al Republicii Moldova? Atunci duminică ai obligația morală de a merge la vot. Susține un partid care poate opri abuzurile și care garantează un echilibru în Parlament. Alege pentru binele imediat al moldovenilor, alege să aduci Democrația Acasă și libertatea!”, a scris Tanasă.

Costiuc a candidat pentru un loc în Parlamentul României din partea AUR și a făcut campanie electorală pentru Simion la alegerile prezidențiale din România.

