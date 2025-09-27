Alegeri Republica Moldova. Comisia Electorală Centrală a scos din cursa pentru Parlament două partide pro-ruse

Comisia Electorală Centrală a decis vineri, 26 septembrie, excluderea partidelor Moldova Mare și Partidul Republican Inima Moldovei, de pe listele electorale.

Ambele formațiuni sunt acuzate de finanțare ilegală, inclusiv din Federația Rusă, folosirea fondurilor nedeclarate, corupție electorală și influențarea procesului electoral. Partidul Moldova Mare mai este vizat și pentru implicarea bisericii și legături cu blocul politic al lui Ilan Șor.

Decizia pentru Partidul Republican Inima Moldovei a fost confirmată de Curtea de Apel Centru, la cererea Ministrului Justiției, în urma faptului că CEC a constatat ca partidul a beneficiat de finanțare ilegală pentru parlamentarele din 28 septembrie.

