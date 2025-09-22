Moțiunea împotriva ministrului Mediului, dezbătută luni în Parlament. AUR acuză „vulnerabilizarea” securității energetice.

Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, depusă de AUR, va fi dezbătută, luni, în plenul Camerei Deputaților.

Parlamentarii AUR au depus, săptămâna trecută, moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul „Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”.

Ultima moțiune depusă de parlamentarii AUR împotriva ministrului Educației, Daniel David, a fost respinsă săptămâna trecută în Parlament.

„Securitatea energetică a României este astăzi grav vulnerabilizată. În primul semestru al anului 2025, România a înregistrat o creștere cu 54% a importurilor de energie electrică față de aceeași perioadă din 2024, iar balanța comercială de electricitate a devenit negativă, țara noastră devenind net importatoare, cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh.

Aceste date, prezentate pe baza informațiilor operatorului de transport Transelectrica, arată fără echivoc dependența tot mai mare de energia din afara granițelor - o dependență care expune consumatorii și economia la șocuri de preț și risc sistemic. Presiunea asupra prețurilor confirmă această vulnerabilitate”, afirmă semnatarii moțiunii, potrivit Agerpres.ro

Potrivit inițiatorilor moțiunii simple, hidroenergia, „coloană vertebrală” tradițională a Sistemului Energetic National, rămâne cea mai stabilă și curată sursă de energie a României.

AUR acuză lipsa unor „politici coerente” de finalizare a capacităților hidro începute.

Potrivit parlamentarilor AUR, ministrul Mediului „ignoră faptul că încă din anul 2022, prin Hotărârea CSAT nr. 169 și OUG nr. 175, mai multe obiective hidroenergetice au fost declarate proiecte de interes public major, subiectul fiind reluat și în ședința CSAT din aprilie 2025, când s-a stabilit că finalizarea lor trebuie tratată drept proiect de siguranță națională și realizată în maximum trei ani”.

Şedinţa Camerei Deputaţilor în care urmează să fie dezbătută moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, este programară la ora 16.00.

Moţiunea urmează să fie votată miercuri.

