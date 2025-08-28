Ovidiu Cîmpean (PNL), mesaj dur pentru „suveraniști”: „AUR vrea slăbirea României, dar securitatea nu este negociabilă”

Deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL), vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Europene, deconspiră politica pro-rusă promovată de partidul lui George Simion și arată că securitatea unui stat nu poate fi negociată. „AUR și cei care gândesc ca ei ar vrea o Românie slabă”, spune parlamentarul clujean.

Ovidiu Cîmpean (PNL), mesaj dur pentru „suveraniști": „AUR vrea slăbirea României, dar securitatea nu este negociabilă"

Liberalul Ovidiu Cîmpean, deputat de Cluj și vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților, semnalează că România trebuie să își asigure securitatea, iar susținerea acordată Ucrainei reprezintă un demers ferm de protecție în fața amenințărilor Kremlinului.

„De ani de zile, Rusia duce un război hibrid împotriva întregului flanc estic al NATO, iar România a fost mereu în prima linie a apărării. În tot acest timp, ce face AUR? Slăbește această apărare, atacă alianțele noastre și repetă mesajele venite de la Moscova”, notează parlamentarul Ovidiu Cîmpean.

După cum arată parlamentarul PNL de Cluj, Ovidiu Cîmpean, securitatea României nu poate fi negociată.

„În ultima vreme, liderii AUR le spun oamenilor că România «dă banii străinilor» și că ajutorul pentru Ucraina ar fi o greșeală. De fapt, aceste mesaje nu fac decât să preia teorii ale conspirației și să pună în pericol securitatea României.

Ca vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Europene, salut poziția exprimată de Ilie Bolojan. În interviul de la Antena 3 a spus un adevăr simplu: ajutorul pe care îl dăm Ucrainei nu este doar un gest de solidaritate, ci o investiție directă în liniștea și protecția noastră. Cu cât Ucraina rezistă mai bine, cu atât granițele României sunt mai sigure”, notează Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

„Nu e vorba doar de politică. E vorba de viitorul copiilor noștri și de siguranța familiilor noastre.

AUR și cei care gândesc ca ei ar vrea o Românie slabă, fără o armată pregătită, fără sprijin pentru vecinii care se confruntă direct cu agresiunea rusă și fără scutul pe care ni-l oferă NATO și Uniunea Europeană.

România are nevoie de oameni responsabili și uniți, nu de politicieni care se joacă cu viitorul nostru”, adaugă deputatul Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.

Ovidiu Cîmpean a avut o serie de reacții publice în ultimele zile în care a denunțat politica pro-rusă a partidului AUR și „discursul urii” promovat de oamenii din partidul lui George Simion.

