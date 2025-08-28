Nicuşor Dan condamnă cu fermitate atacul asupra unui tânăr asiatic venit în România la muncă: „Oricine trăiește și muncește aici merită protecție și tratament egal”

Nicușor Dan a condamnat, joi, agresiunea produsă asupra unui curier din Bangladesh, pe motive rasiale. „Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură”, spune președintele României.

Nicușor Dan condamnă atacul asupra unui cetățean străin: „Oricine trăiește aici merită tratament egal”|Foto: presidency.ro

Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, că atacarea unui cetățean străin în București este un act „intolerabil”, iar „oricine trăiește și muncește aici merită protecție și tratament egal”.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici”, a notat președintele Nicușor Dan într-un mesaj publicat pe platforma X.

Nicușor Dan condamnă atacul asupra unui cetățean străin: „Oricine trăiește aici merită tratament egal”

„Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice”, a adăugat șeful statului în mesajul citat.

Președintele României a arătat că asemenea acte de violență xenofobă, „oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre”.

„Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură”, a mai spus șeful statului.

Șeful statului l-a felicitat pe polițistul aflat în timpul liber care a intervenit rapid pentru a opri atacatorul, împiedicând astfel ca incidentul să degenereze.

„Mulți români sunt, la rândul lor, plecați la muncă în străinătate. Tocmai de aceea știm prea bine ce înseamnă să fii nevoit să îți cauți șansa departe de țară și de familie.

Îmi reafirm angajamentul pentru o Românie care respectă drepturile fiecărei persoane, indiferent de naționalitate, etnie sau statut. Oricine trăiește și muncește aici merită protecție și tratament egal. Nu ura ne definește pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea și toleranța”, a notat președintele Dan.

Curier din Asia, bătut în stradă de un tânăr pe motive rasiale

Miercuri, un tânăr a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prins în flagrant de un polițist aflat în timpul liber, în timp ce agresa un cetățean străin, pe motive rasiale.

Recent, deputatul AUR Dan Tanasă a îndemnat românii să refuze livrările aduse de angajați care nu sunt români.

Clipul video cu incidentul scandalos a fost publicat pe Facebook de polițistul Marian Godină și surprinde momentul în care un tânăr lovește un livrator străin pe o stradă din București, după care îi strigă; „Du-te înapoi în țara ta” și „Ești un invadator”.

Dan Tanasă, reacție halucinantă în cazul livratorului bătut: „Este o făcătură regizată”

Între timp, deputatul AUR Dan Tănasă a venit cu o reacție halucinantă prin care neagă orice responsabilitate și acuză presa de manipulare.

„Am citit relatările apărute în presa „independentă” despre presupusul „efect” al postărilor mele. Mă bucur să constat că, pentru unii jurnaliști, Dan Tanasă este o forță atât de mare încât ar putea genera instantaneu incidente pe străzile din București. Poate, dacă aș avea o asemenea putere, aș folosi-o să aduc spitale în fiecare oraș, autostrăzi peste Carpați și salarii decente pentru români. Din păcate, realitatea este mai simplă și mult mai tristă: violența stradală din București și din alte orașe nu are nevoie de postările mele ca să existe. Ea este rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor pe care presa obedientă le-a protejat ani de zile”, notează Dan Tănasă într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

După cum semnalează HotNews.ro, într-un comentariu, un internaut susține că „acea înregistrare este o făcătură”. Iar parlamentarul AUR îl susține: „o făcătură regizată de la un cap la altul”.

În 19 august, deputatul AUR Dan Tanasă a scris pe Facebook: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”.

