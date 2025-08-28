Dan Tănasă, deputatul AUR care i-a îndemnat pe români să refuze comenzile livrate de curierii străini, reacție halucinantă în cazul livratorului bătut: „Este o făcătură regizată”

Un tânăr a fost arestat preventiv, după ce a fost prins în flagrant în timp ce agresa un curier din Bangladesh, pe motive rasiale. Deputatul AUR Dan Tănasă, cel care i-a îndemnat pe români să refuze comenzile livrate de curierii străini, susține că incidentul scandalos este „o făcătură regizată”.

Dan Tanasă, alături de parlamentari ai AUR, susține declarații de presă la Palatul Parlamentului din București, 20 mai 2025|Foto: Inquam Photos / George Călin

Un livrator din Asia a fost agresat pe stradă, marți seara, fiind lovit cu pumnul în față de un tânăr care i-a strigat că este „invadator” și că ar trebui să se întoarcă „în țara lui”.

Între timp, deputatul AUR Dan Tănasă a venit cu o reacție halucinantă prin care neagă orice responsabilitate și acuză presa de manipulare.

Dan Tănasă, deputatul AUR care i-a îndemnat pe români să refuze comenzile livrate de curierii străini, reacție halucinantă în cazul livratorului bătut: „Este o făcătură regizată”

Recent, deputatul AUR Dan Tanasă a îndemnat românii să refuze livrările aduse de angajați care nu sunt români.

Sursa: Dan Tănasă – Facebook

Ulterior, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) s-a autosesizat în urma declarațiilor făcute de deputatul AUR, dar a suspendat procedura deoarece a apărut o plângere penală făcută de polițistul Marian Godină.

Curier din Asia, bătut în stradă de un tânăr pe motive rasiale

Miercuri, un tânăr a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prins în flagrant de un polițist aflat în timpul liber, în timp ce agresa un cetățean străin, pe motive rasiale.

Clipul video cu incidentul scandalos a fost publicat pe Facebook de polițistul Marian Godină și surprinde momentul în care un tânăr lovește un livrator străin pe o stradă din București, după care îi strigă; „Du-te înapoi în țara ta” și „Ești un invadator”.

Livrator din Asia, lovit cu pumnul în față de un tânăr, pe motive rasiale|Sursa: Marian Godină - Facebook

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL) Cluj a denunțat politica urii promovată de AUR:

„Discursul urii promovat de AUR nu apără România, ci o face de rușine. Ieri am arătat clar că AUR este pionul Moscovei în politica românească și că răspândește ură și diviziune în societate. Azi vedem consecințele: un tânăr curier nepalez a fost lovit pe stradă, în București, doar pentru că este străin.(...).Trebuie să fim realiști și să înțelegem că asemenea reacții violente sunt alimentate de discursul plin de ură promovat de AUR”, a notat liberalul clujean Ovidiu Cîmpean, care i-a cerut public demisia deputatului Dan Tănasă (AUR).

Parlamentarii iresponsabili acuză o campanie de „manipulare”

Reacția deputatului AUR, Dan Tănasă, reflectă lipsa de responsabilitate a „suveraniștilor” din Parlament: parlamentarul neagă orice responsabilitate și acuză presa de maniplare.

„Am citit relatările apărute în presa „independentă” despre presupusul „efect” al postărilor mele. Mă bucur să constat că, pentru unii jurnaliști, Dan Tanasă este o forță atât de mare încât ar putea genera instantaneu incidente pe străzile din București. Poate, dacă aș avea o asemenea putere, aș folosi-o să aduc spitale în fiecare oraș, autostrăzi peste Carpați și salarii decente pentru români. Din păcate, realitatea este mai simplă și mult mai tristă: violența stradală din București și din alte orașe nu are nevoie de postările mele ca să existe. Ea este rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor pe care presa obedientă le-a protejat ani de zile”, notează Dan Tănasă într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Sursa: Dan Tănasă - Facebook

După cum semnalează HotNews.ro, într-un comentariu, un internaut susține că „acea înregistrare este o făcătură”. Iar parlamentarul AUR îl susține: „o făcătură regizată de la un cap la altul”.

Sursa: Dan Tănasă – Facebook

Mai mulți politicieni au reacționat miercuri la acest incident.

În 19 august, deputatul AUR Dan Tanasă a scris pe Facebook: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: