Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean: „Discursul urii promovat de AUR face de rușine România.”

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL) revine cu o nouă critică la adresa partidului AUR, după ce un livrator străin a fost lovit pe stradă

Ovidiu Cîmpean critică iar partidul AUR | Foto: Ovidiu Cîmpean

Clujeanul Ovidiu Cîmpean, deputat PNL, i-a cerut demisia deputatului AUR, Dan Tănasă.

CITEȘTE ȘI:

„Discursul urii promovat de AUR nu apără România, ci o face de rușine. Ieri am arătat clar că AUR este pionul Moscovei în politica românească și că răspândește ură și diviziune în societate. Azi vedem consecințele: un tânăr curier nepalez a fost lovit pe stradă, în București, doar pentru că este străin Astfel de gesturi nu au ce căuta într-o țară europeană. Mulțumesc polițistului care a intervenit și a arătat că binele și legea pot fi mai rapide decât răutatea. Dar trebuie să fim realiști și să înțelegem că asemenea reacții violente sunt alimentate de discursul plin de ură promovat de AUR. Atunci când politicieni iresponsabili seamănă xenofobie, rezultatul este exact acesta: agresiune și frică.”, a transmis parlamentarul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj) într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Deputatul clujean a afirmat că să lovești oameni pe stradă doar pentru că sunt străini nu înseamnă patriotism, ci ură. Acesta a mai scris că deputatul AUR Dan Tănasă a depășit orice limită a responsabilității atunci când a instigat la ură împotriva curierilor străini și a transformat oameni care muncesc cinstit într-o țintă a resentimentului și violenței.

El mai afirmă că un astfel de comportament este incompatibil cu demnitatea funcției de parlamentar și cu valorile democratice pe care ar trebui să le apere.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean îi cere demisia lui Dan Tănasă de la AUR

„Din respect pentru cetățenii României și pentru imaginea Parlamentului, îi cer public demisia imediată (lui Dan Tănasă - n. red.). România are nevoie de lideri care să unească, nu de politicieni care seamănă ură și dezbinare”, a mai transims Ovidiu Cîmpean.

PS: Asta scriam în postarea de ieri la care unii imi spuneau ca nu e mare lucru ce face AUR pentru ca sunt doar declarații:

„Întreaga retorică anti-străini a AUR seamănă ură și diviziune în societatea românească. Atacul AUR împotriva muncitorilor străini din România seamănă izbitor cu măsurile recente luate chiar în Rusia lui Putin: la Sankt Petersburg, autoritățile au interzis curierilor străini să mai lucreze, prezentându-i ca un pericol pentru societate. În realitate, atât acolo, cât și aici, acest discurs nu face decât să alimenteze ura și să lovească în economie. AUR copiază manualul Kremlinului: divizare, xenofobie și manipulare. Totuși, realitatea este că muncitorii veniți din afară nu iau locurile de muncă ale românilor. Aceștia completează lipsa de forță de muncă și ajută economia să meargă mai departe”, a spus recent Cîmpean.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: