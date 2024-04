Învățământul românesc nu te învață să devii antreprenor. Adriana Cristian (USR): „Studenții de astăzi nu își doresc să fie angajații de mâine”

Studenții din România nu beneficiază de învățământ de calitate și nu sunt pregătiți în funcție de ce abilități au, a explicat Adriana Cristian (USR), candidată a Alianței Dreapta Unită la alegerile europarlamentare, pentru monitorulcj.ro.

Explicați foto: Adriana Cristian vorbește despre un sistem de învățământ performant care încă nu există în România. FOTO: Adriana Cristian (USR)/ Facebook

România ar trebui să aibă un sistem de învățământ performant, axat pe rezolvarea de probleme și nu pe memorare, a precizat consilierul local USR Cluj, Adriana Cristian. Candidată la alegerile europarlamentare din partea Alianței Dreapta Unită, Adriana Cristian a declarat că elevii din România nu au rezultate bune și rămân în urmă, comparativ cu cei din celelalte țări ale Uniunii Europene.

„Eu cred că ar putea fi creat un astfel de sistem. Sisteme sunt foarte multe, chiar și la nivel european și pot sta ca sursă de inspirație. Realitatea este că trebuie să mergem către opționale. Cel puțin la ciclurile mai mari, astfel încât studenții să poată să-și aleagă subiectele care îi interesează. Sunt foarte multe probleme, așa cum vedem și din testele PISA. Din păcate, dincolo de aceste evaluări pe care le vedem an de an, cu rezultatele pe care le vedem, nu se face nimic mai departe. Dacă tot vedem că există copii care rămân în urmă, și vedem asta de la clasa a I-a, ar trebui să se ia măsuri începând de acolo, nu doar să monitorizăm evoluția fără a lua și măsurile de corecție. Colega mea Silvia Dinică, care este parlamentar, chiar are o inițiativă de lege care stă din păcate blocată în momentul de față. Inițiativa este de a crea niște ore de recuperare pentru aceia la care se identifică o întârziere. Dacă s-a face asta de la clasa I, a II-a, a III-a și a IV-a, ai putea să te asiguri că în câțiva ani s-ar reduce decalajaul”, a arătat Adriana Cristian.

„Noi nici măcar nu înțelegem realitatea tinerilor”

Cu un sistem de învățământ demult rămas în urmă, lipsit de dezvoltare, elevii de ieri deveniți studenții de astăzi nu beneficiază nici pe timpul facultății de informații diferite și nu sunt ajutați să se pregătească pentru viață.

„Vă spun și în calitate de profesor, eu sunt profesor asociat la Facultatea de Științe Economice (Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj-Napoca – n.red.). Realitatea ne arată că nici acolo situația nu e diferită, noi în momentul de față nu ne învățăm nici măcar studenții să devină antreprenorii de mâine, noi îi învățăm să devină angajații de mâine. Nu le povestim despre fondurile pe care le au la dispoziție, despre cum le pot atrage, astfel încât să își finanțeze ideile. Asta înseamnă că noi nici măcar nu înțelegem realitatea tinerilor. Dacă stăm să povestim cu ei o să vedem că o mare majoritate dintre ei sunt o sursă de inovare continuă și că nu își doresc să fie angații de mâine, cum ne doream noi când terminam facultatea. Din păcate, nu îi învățăm să fie așa”, a declarat Adriana Cristian, pentru monitorulcj.ro.

Aceasta a explicat că a decis să candideze pentru alegerile europarlamentare, pentru că vrea să aducă România mai aproape Uniunea Europeană, construcție care, în momentul de față, se confruntă cu un val de neîncredere a cetățenilor.

Partidele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi au putut depune candidaturi pentru alegerilor europarlamentare până la data de 10 aprilie. Pentru alegerile din 2024 s-au înscris 15 partide/alianţe şi 7 candidaţi independenţi. Termenul limită pentru anunţarea candidaturilor finale este 29 aprilie.

Articol realizat de Oana DOROȘENCO

