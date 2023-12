Realizările deputatului PNL de Cluj Sorin Moldovan în Parlament? Bilanțul pe ultimul an.

Foto: Sorin Moldovan

Liberalul clujean Sorin Moldovan și-a prezentat raportul de activitate parlamentară, în Camera Deputaților, din ultimul an.

Sorin Moldovan este în Parlament Vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, membru al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, membru al Comisiei permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul securităţii naţionale. De asemenea, acesta face parte din Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO.

Activitatea parlamentară în cifre

Luări de cuvânt - 34

Propuneri legislative inițiate - 124 (34 promulgate legi)

Proiecte de hotărâre inițiate - 2

Întrebări și interpelări - 48

În perioada ianuarie-februarie 2023, Sorin Moldovan a făcut mai multe vizite la primăriile de pe raza județului Cluj înainte de începerea sesiunii parlamentare.

Adunarea Parlamentară NATO de la Bruxelles

În data de 22 februarie 2023, deputatul de Cluj, Sorin Moldovan, s-a aflat la Bruxelles în cadrul unei adunări Parlamentare NATO.

„Cu această ocazie am avut plăcerea să mă întâlnesc cu Radoslava Stefanova, șefa secției de apărare integrată aeriană și antirachetă din cadrul Diviziei de investiții în apărare a NATO, care are o experiență de 16 ani în relațiile dintre Rusia și Ucraina. Nu în ultimul rând, subiectul principal al discuției a fost reprezentat de marcarea unui an de la începutul invaziei ilegale a Rusiei în Ucraina. La acest moment cred că putem trage concluzii care să fie fundamentate pe evenimentele petrecute în această perioadă, iar probabil cel mai important aspect, care reiese după această perioadă, îl reprezintă coeziunea și unitatea la nivelul statelor NATO, un fapt pe care Vladimir Putin nu l-a luat în considerare când a demarat acțiunea ilegală, neprovocată și nejustificată din Ucraina”, a transmis Sorin Moldovan.

Vizita studenților de la UBB în Parlament

La mijlocul lunii martie, mai mulți studenți din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, au făcut o vizită în Parlament unde au discutat cu deputatul Sorin Moldovan despre aderarea României la Spațiul Schengen, dar și despre evoluția războiului din Ucraina în contextul acțiunilor de destabilizare din Republica Moldova.

Vizita studenților în Parlament/ Foto: Sorin Moldovan

Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență

Deputatul PNL de Cluj a participat la finalul lunii martie la evenimentul organizat de către Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență cu tema “Consolidarea rezilienței în fața dezinformării și a amenințărilor de tip hibrid”.

„Subiectul a fost abordat din perspectiva tehnologiilor spațiale și analizele GEOINT care ne pot ajuta să identificăm sursele și fluxul acțiunilor de dezinformare. În același timp GEOINT și-a arătat utilitatea când Rusia a pornit agresiunea ilegală, neprovocată și nejustificată în Ucraina. În domeniul securității, timpul reprezintă partea cea mai esențială. Ai nevoie de timp pentru a te pregăti, iar analizele GEOINT au oferit acest timp trupelor din Ucraina. Utilizarea datelor spațiale și a analizelor GEOINT reprezintă o parte esențială în eforturile noastre de a lupta contra dezinformării și a amenințărilor hibride. Valorificând puterea acestor instrumente, putem înțelege mai bine amenințările cu care ne confruntăm și putem dezvolta strategii mai eficiente pentru a le contracara. Cu toate acestea, trebuie să fim atenți la provocările implicate și să ne asigurăm că acțiunile noastre sunt etice și respectă viața privată și libertățile civile”, a adăugat Sorin Moldovan.

Tot în luna martie, deputatul a fost prezent la dezbaterea organizată de Funky Citizens cu tema „Top 10 narațiuni false rusești și cum să abordăm dezinformarea legată de război”.

Platforma Crimeea

Platforma Crimeea este un mecanism internațional de consultare și comunicare inițiat de Ucraina, care va funcționa permanent și al cărui scop final este deocuparea Crimeii și revenirea acesteia la frontierele recunoscute la nivel internațional.

Deputatul Sorin Moldovan a participat la prima conferință privind securitatea regiunii Mării Negre desfășurată sub egida Platormei Internaţionale Crimeea.

„Conferința a reprezentat un nou prilej de a reafirma poziția României, care a fost foarte clară în a condamna acțiunile de agresiune ilegală, neprovocată și nejustificată asupra Ucrainei de către Federația Rusă. După anexarea ilegală a Crimeei în 2014, țara noastră a subliniat constant importanța Mării Negre în contextul securității regionale și aliate, aspect recunoscut din 2022 și de partenerii noștri prin introducerea Mării Negre ca zonă de importanță strategică în Noul Concept Strategic al NATO”, a transmis Sorin Moldovan.

Sesiunea de primăvară a Adunării Parlamentare NATO

În perioada 19-22 Sorin Moldovan a participat la sesiunea de primăvară a Adunării Parlamentare NATO.

„Sesiunea a început cu angajamentul de a menține sprijinul pentru Ucraina și un apel pentru Alianță de a-și consolida în continuare postura de apărare și descurajare în fața amenințărilor Ruse. Pentru țara noastră, Raportul Preliminar prezentat de către Comisia pentru apărare și securitate este un document de o importanță deosebită deoarece relevă schimbările de securitate din Marea Neagră în urma conflictului dintre Ucraina și Rusia”, arată deputatul de Cluj.

Sorin Moldovan la Luxembourg/ Foto: Sorin Moldovan

25 de ani de Parteneriat dintre SUA şi România

Ambasadoarea SUA în România, Kathleen Ann Kavalec, a fost prezentă în luna mai la Cluj, unde a avut loc o expoziție de fotografie, la aniversarea a 25 de ani de Parteneriat Strategic dintre SUA şi România.

„Expoziția reprezintă o oportunitate de a rememora momentele importante care au consolidat relațiile între țara noastră și Statele Unite ale Americii”, a declarat Sorin Moldovan.

Adunarea Parlamentară NATO de la Washington

La începutul lunii iunie 2023, deputatul PNL, Sorin Moldovan, a participat la adunarea Parlamentară NATO de la Washington.

„Discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții Congresului Statelor Unite, oficiali guvernamentali și experți americani s-au concentrat pe provocările cheie ale alianței NATO, pe cele din industrie și tehnologie și pe problemele comerciale. Situațiile cotidiene au cu totul și cu totul altă dimensiune după o vizită la sediul NASA, iar importanța pe care SUA o acordă cercetării am avut ocazia să o văd vizitând Laboratorul de fizică aplicată al Universității Johns Hopkins și Laboratorul de cercetare al armatei SUA. Nu este de mirare că Statele Unite reprezintă în prezent vârful de lance în ceea ce privește avansul tehnologic”, a transmis deputatul.

Vizita lui Sorin Moldovan la Washington/ Foto: Sorin Moldovan

Participare la programul IVLP - U.S. Department of State

În luna iulie, la Washington s-a desfășurat programul IVLP Security and Defense cu tema US-European Security Challenges, program organizat de către Departamentul de Stat al SUA.

„La Washington D.C. am participat la programul IVLP Security and Defense cu tema US-European Security Challenges, program organizat de către Departamentul de Stat al SUA. În istoria de peste 80 de ani de când Statele Unite desfășoară acest curs, au absolvit 200.000 de participanți dintre care 500 sunt foști sau actuali șefi de stat sau de guvern. Mă bucur că am oportunitatea de a îmi îmbogăți cunoștințele cu această experiență. Tot în această perioadă a fost aprobată legea privind autorizarea bugetului apărării al SUA de către Senatul Statelor Unite ale Americii, un moment foarte important pentru România fiindcă include un amendament al doamnei senator Jeanne Shaheen și domnului senator Mitt Romney legat de proiectul de lege Black Sea Security Act. Acest lucru reprezintă o recunoaștere a eforturilor diplomaților și politicienilor români, dar și o confirmare a statutului Mării Negre ca regiune de importanță geostrategică critică și astfel sunt create premisele de creștere a securității în regiune. Din păcate, agresiunea nejustificată a Rusiei față de Ucraina a arătat tuturor ceea ce noi aici, în România, știam deja și anume că Marea Neagră este o regiune foarte importantă din punct de vedere strategic”, a adăugat deputatul.

Forumul Economic SUA-România

„Am participat la Forumul Economic SUA-România, organizat de către Camera de Comerț Americană din România în colaborare cu Ambasada SUA la București. La eveniment au participat invitați de seamă precum ambasadorul Statelor Unite la București, E.S. Kathleen Kavalec, generalul(r) James L. Jones (fost consilier pentru securitate națională al președintelui Statelor Unite) și Georey Pyatt (Assistant Secretary of State pentru resurse energetice). Temele principale ale acestui eveniment satelit al Inițiativei celor 3 Mări (care se va desfășura mâine la București), s-a concentrat pe două teme importante: Driving Bilateral Trade and Investment: Pathways to Transatlantic Collaboration și Inovation for Prosperity. Rolul României în sectorul energetic regional este în creștere iar țara noastră are posibilitatea de a deveni un furnizor regional de energie, o alternativă pentru gazul rusesc”, a transmis Sorin Moldovan.

Adunarea Parlamentară NATO din Germania

La finalul lunii septembrie 2023, Sorin Moldovan, a participat în Germania, la o nouă Adunare Parlamentară NATO.

„Am fost alături de colegii mei din Adunarea Parlamentară NATO în Germania unde a avut loc o vizită de lucru a Comisiei pentru știință și tehnologie. Ne-au fost prezentate și am avut ocazia să dezbatem subiecte precum politica de securitate a Germaniei, implicațiile pe care Inteligența Artificială le are asupra securității naționale, cercetarea tehnologică pe care Ministerul Apărării din Germania o face și nu în ultimul rând cheltuielile militare ale Germaniei. A fost o săptămână în care am avut posibilitatea să văd aspecte importante ce țin de una din cele mai mari armate europene”, scrie Sorin Moldovan.

Sorin Moldovan în Germania/ Foto: Sorin Moldovan

Intervenție în cadrul conferinţei interparlamentară privind Politica Externă şi de Securitate Comună şi Politica de Securitate şi Apărare Comună

În luna octombrie 2023, Sorin Moldovan, a luat parte la Conferinţa interparlamentară privind Politica Externă şi de Securitate Comună şi Politica de Securitate şi Apărare Comună. În cadrul acesteia a avut și o intervenție prin care am adus în atenția participanților pericolul și riscurile cauzate de atacurile cu drone din apropierea porturilor de la Dunăre din orașele Reni și Ismail.

„În cadrul sesiunii dedicate amenințărilor generate de invazia Rusiei în Ucraina, am avut o intervenție prin care am adus în atenția participanților pericolul și riscurile cauzate de atacurile cu drone din apropierea porturilor de la Dunăre din orașele Reni și Ismail. Civili de pe ambele maluri ale Dunării sunt în pericol și au de suferit. În același timp am subliniat eforturile făcute de către țara noastră pentru a ajuta la transportul cerealelor și în același timp am solicitat suport pentru țări vecine Uniunii Europene, precum Republica Moldova, care se confruntă cu dificultăți de la începutul invaziei ruse în Ucraina. Am încheiat prin a spune că Uniunea Europeană este despre solidaritate și respectarea regulilor și mă aștept să văd aceste valori aplicate și în alte subiecte precum ... Schengen”, a transmis deputatul.

Participarea în cadrul conferinței/ Foto: Sorin Moldovan

Adunarea Parlamentară NATO de la Copenhaga

Tot în luna octombrie, 250 de decidenți politici din 31 de state membre NATO au participat la sesiunea anuală a Adunării Parlamentare NATO.

„Agresiuna Rusiei asupra Ucrainei a reprezentat subiectul principal al discuțiilor, proximitatea conflictului de granița alianței NATO face ca acest război purtat de Vladimir Putin în Ucraina să fie cea mai profundă criză de securitate de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. În cadrul sesiunii, l-am întrebat pe Generalul Philippe Lavigne, NATO Supreme Allied Commander Transformation, despre măsurile luate de NATO pentru a se asigura că, în pofida coflictului armat dintre Rusia și Ucraina, alianța își păstrează capacitatea de adaptare la schimbare și în același timp ține pasul cu noile cerințe ale războiului. În contextul evenimentelor din Israel, Adunarea Parlamentară NATO și-a exprimat preocuparea, a condamnat atacul și atrocitățile de neconceput împotriva poporului israelian”, a declarat deputatul.

Restaurarea Castelului Banffy din Răscruci

La doi ani și jumătate de la începerea lucrărilor, Castelul Bánffy a fost inaugurat la finalul lunii noiembrie.

Sorin Moldovan s-a aflat printre persoanele care au participat la inaugurarea castelului.

Forumul Internațional de Supraveghere a Serviciilor de Informații de la Washington

În luna decembrie, Sorin Moldovan a fost în Statele Unite ale Americii, mai exact la Washington, unde a participat la Forumul Internațional de Supraveghere a Serviciilor de Informații.

„Domeniul serviciilor de informații este unul foarte sensibil, mai ales astăzi când amenințările teroriste sunt prezente la nivel mondial, serviciile de informații sunt cele care ne țin în siguranță, în același timp amintirea recentă a perioadei comuniste ne spun o altă poveste despre Securitate. În cadrul discuțiilor, trecutul comunist și tranziția spre democrație a țării noastre a reprezentat unul dintre subiecte. Controlul parlamentar asupra activității serviciilor de informații, dar și reformele care au avut loc în acest domeniu au fost apreciate de către cei prezenți. La acest forum am participat alături de colegul meu dl senator Ioan Chirteș, președintele Comisiei comune pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI”, arată deputatul.

Finalizare program Harvard

Deputatul Sorin Moldovan a finalizat în luna decembrie programul de educație executivă intitulat Senior Executives in National and International Security, organizat de către Harvard Kennedy School. Un program de nivel înalt, renumit pentru curriculumul său riguros, care se adresează exclusiv persoanelor care se află în serviciul public în domeniul apărării și securității naționale (profesioniști seniori din întreaga lume - oficiali militari de rang înalt, diplomați, familii regale, politicieni, etc.) și doresc să aprofundeze cunoștințele avute în domeniul securității internaționale.

„Am avut ocazia să văd perspective diferite asupra subiectelor deja cunoscute, dar abordate într-o manieră diferită de corpul profesoral de elită de la Harvard. Cursurile au cuprins subiecte precum: problemele de securitate din Europa de la începutul războiului dintre Federația Rusă și Ucraina, competiția tehnologică și economică dintre China și SUA, situația din Orientul Mijlociu, dar și subiecte ce țin de tehnologiile emergente, inteligența artificială și armele letale autonome ale viitorului”, a transmis Sorin Moldovan.

Sorin Moldovan la finalizarea programului/ Foto: Sorin Moldovan

