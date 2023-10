Deputatul PNL de Cluj Sorin Moldovan îl demască pe George Simion: „Deși pare un supererou, își dorește să ne îndepărteze de partenerii noștri”

Cu ocazia Halloween-ului, deputatul PNL de Cluj Sorin Moldovan trage un semnal de alarmă cu privire la „costumele” purtate de liderul AUR, George Simion, chiar și când nu e această sărbătoare.

Deputatul PNL de Cluj Sorin Moldovan îl demască pe George Simion. FOTO: Facebook/ Sorin Moldovan

Liberalul Sorin Moldovan arată, într-un comunicat de presă, că apropierea de Federația Rusă, alternativă la UE și NATO, promovată voalat de liderul AUR George Simion, este una periculoasă, explicând pe larg cum vede acest scenariu:

„În fiecare an, sărbătoarea de Halloween este celebrată pe data de 31 octombrie, o sărbătoare de import devenită populară și în România în ultimii ani, datorită tradiției de a te costuma într-un personaj popular, fie el negativ sau un supererou. Pentru cei care nu știu ce costum să aleagă pentru această seară, vin în ajutorul lor cu o propunere. Se pot costuma în «naționalist care pune mai presus de orice interesul țării» … George Simion poartă acest costum zilnic (nu doar de Halloween) și, conform sondajelor de opinie, se pare că devine din ce în ce mai popular.

Deși la o primă vedere George Simion pare să fie un supererou care are rezolvare la toate problemele și situațiile cu care se confruntă țara noastră și lumea întreagă, în realitate, la o privire mai atentă putem să vedem că prin discursul și acțiunile sale, George Simion își dorește să ne îndepărteze de partenerii noștri actuali din Uniunea Europeană și NATO. Alternativa la parteneriatele pe care le aveam fiind una singură și anume apropierea de Federația Rusă.

De ce consider că este periculosă alternativa propusă de George Simion? Fiindcă atât Republica Moldova, cât și Ucraina, până nu demult s-au aflat sub influență rusă, iar nivelul de trai și dezvoltare al celor două țări este unul sub potențialul pe care îl au. În lipsa resurselor financiare și a mecanismelor legale, atât Republica Moldova cât și Ucraina nu au cum să se dezvolte și tocmai din acest motiv se luptă în aceste zile pentru a ajunge acolo unde România este încă din 2007.

Este drept că nu avem o Uniune Europeană perfectă și există lucruri care pot fi îndreptate și îmbunătățite, însă alternativa rusă nu are cum să ofere avantaje mai mari decât libertatea cetățenilor săi de a locui, studia sau lucra oriunde, acces la cea mai mare piață unică din lume și nu în ultimul rând ajutor și asistență pentru dezvoltare.

În concluzie, naționalismul este un lucru bun dacă nu este purtat ca și costum pentru atingerea unor obiective care nu sunt în interesul țării și a românilor”, a arătat Sorin Moldovan, deputat PNL.

