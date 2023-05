25 de ani de Parteneriat dintre SUA şi România, aniversați la Cluj - FOTO

Ambasadoarea SUA în România, Kathleen Ann Kavalec, a fost prezentă marți la Cluj, unde a avut loc o expoziție de fotografie, la aniversarea a 25 de ani de Parteneriat Strategic dintre SUA şi România.

Explicație foto: 25 de ani de Parteneriat Strategic SUA – România, marcați la Cluj cu o expoziție. FOTO: monitorulcj.ro

Expoziţia fotografică itinerantă „Noi, Poporul/We the People”, care celebrează aniversarea a 25 de ani de Parteneriat Strategic dintre Statele Unite ale Americii şi România, a fost vernisată marţi, la Cluj-Napoca.

Evenimentul de lansare a inclus vizionarea expoziţiei în Piaţa Unirii (ora 17,30), urmată de deschiderea oficială, care a avut loc la Muzeul de Artă (Palatul Banffy), începând cu ora 18,00.

Emil Boc: „25 de ani de acces spre democrație, prosperitate și pace”

La vernisaj au participat ambasadorul SUA în România, Kathleen Kavalec, secretarul de stat în Ministerul Culturii, Diana-Ştefana Baciuna, primarul Municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, directorul Direcţiei de Diplomaţie Culturală, Educaţie şi Ştiinţă în Ministerul Afacerilor Externe, Andrei Luca, dar şi directorul general al Agerpres, Claudia Nicolae.

„Apartenența României la NATO și la Uniunea Europeană întregesc panoul de siguranță și de securitate a României și este important să marcăm acest moment de 25 de ani de acces spre democrație, prosperitate și pace. Trebuie să fim aici pentru a sublinia cât de importante sunt valorile democratice, singurele valori care aduc pace și prosperitate. Acele valori s-au născut în 1776 în 4 iulie, când, cu acea faimoasă declarație de independență, s-a spus că «all men are equal – toți oamenii sunt egali» și au drepturi inalienabile, precum dreptul la proprietate și accesul la fericire, că oamenii au dreptul să își aleagă guvernanții, dar și să îi scoată de la putere, dacă devin tirani. Numai cu implicarea tuturor cetățenilor, aceste valori pot fi menținute”, a declarat primarul Emil Boc, la evenimentul de lansare a expoziției.

Ambasador SUA: „Clujul, un oraș dinamic”

Ambasadorul SUA în România, Kathleen Kavalec, s-a declarat impresionată de progresul economic al României din ultimii ani, dar și de potențialul orașelor de aici, dezvoltate cu ajutorul investițiilor externe.

„Vă mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră în această seară. Suntem onorați să participați la vernisajul în Cluj al expoziției We The People, care celebrează relaţiile strânse dintre Statele Unite şi România, ca și legăturile durabile de prietenie dintre noi. Astă-seară sărbătorim un sfert de secol de Parteneriat Strategic dintre ţările noastre şi drumul parcurs împreună în tot acest timp. Istoria aceasta ne aparține fiecăruia dintre noi—români și americani deopotrivă. (...)

Schimbările pozitive pe care le-am văzut în România de când am revenit, la începutul acestui an, sunt remarcabile. Am fost impresionată de progresul economic semnificativ al României de când a devenit ţară membră a Uniunii Europene, dar sunt şi mai impresionată de potenţialul ei uimitor. Acest potenţial se regăseşte în oraşele dinamice ale României, iar Clujul este un important exemplu. Înţeleg că aici managementul public, sectorul privat şi cel academic colaborează pentru a atrage investiţii şi a genera dezvoltare, cu un succes extraordinar. Mi s-a spus că, după datele Eurostat, în 2022 Clujul a înregistrat al treilea cel mai mare nivel de creştere a produsului intern brut (120 la sută), întrecând chiar Tallinn şi Vilnius. Acesta este exact tipul de dezvoltare la care am sperat atunci când am încheiat Parteneriatul Strategic dintre Statele Unite şi România”, a declarat Kathleen Kavalec, la Cluj-Napoca.

„Noi, Poporul: 25 de ani de Parteneriat Strategic” este un eseu fotografic, tematic, care explorează relaţiile diplomatice, de securitate, economice, culturale dintre poporul român şi cel american. Ea va rămâne deschisă publicului până la 20 iunie. Expoziţia fotografică „Noi, Poporul/We the People” a fost prezentată şi la Craiova, Timişoara, Bucureşti, Sibiu şi Iaşi, urmând să ajungă la Constanţa pe 22 iunie.

