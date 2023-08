Tișe îl acuză pe Rafila că blochează construcția de spitale noi la Cluj: „Are un război cu medicii din Cluj”

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, îl acuză pe ministrul Alexandru Rafila pentru tergiversarea proiectelor pentru Centrul de Transplant și Spitalul Monobloc de Copii.

Președintele Consiliului Jucețean Cluj, Alin Tișe, arată cu degetul înspre ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, cu privire la tergiversarea emiterii avizelor pentru construirea Centrului Integrat de Transplant și a Spitalului Pediatric Monobloc. Șeful forului județean susține că ministrul e într-un „război” cu medicii din Cluj.

„Cele două avizări pe Centrul de Transplant și Spitalul de Copii nu sunt date pentru că suntem unici în județ și din Europa, dacă vorbim de Centrul de Transplant. Cum spui tu minister (Ministerul Sănătății – n.r) că nu aprobi oportunitatea mutării dintr-un pod într-o clădire modernă? Este absurd. Acest aviz de oportunitate ar fi trebuit eliberat în 30 de zile, noi am depus documetele de mai bine de două luni. Am așteptat disciplinați să nu considere o presiune din partea noastră. Dar în cazul în care ministerul, Guvernul nu va proceda la aplicarea întocmai a legii și nu ne va aviza așa cum suntem convinși că trebuie să o facă, evident că vom trece și la forme de protest, dacă acestea sunt, se pare, în România căile de urmat. Dacă urlii tare și te duci în stradă poți primi ce dorești. Pot să îl bănuiesc și pe dânsul (Alexandru Rafila – n.r), el are un război cu medicii din Cluj, a încercat să schimbe managerii care aici sunt de 20 de ani și nimeni nu i-a schimbat dacă au fost buni. El a vrut să controleze sistemul medical. Pot să îl bănuiesc de rea-credință. Luni am făcut o nouă adresă către minister în care am arătat că situația cu podul e similară cu ce s-a întâmplat în țară. Dacă nu primim finanțare, riscăm mai mult în fiecare zi”, a declarat Tișe, la un post local de radio.

„Politizarea excesivă a banilor va fi dezastruoasă”

Președintele CJ Cluj se declară uimit că, din postura de avocat, trebuie să ducă muncă de lămurire cu ministrul Sănătății de ce este important ca Clujul să aibă spitale noi.

„Vă imaginați că, eu, ca și avocat, trebuie să conving un medic, care este și ministru, cât de important este să ai în România și în Cluj un spital nou de copii sau să muți un centru de transplant dintr-un pod într-o clădire modernă. Este inadmisibil. Noi cu aceste proiecte am luat-o înaintea altora și suntem unici în țară. Ar fi trebuit să luăm banii prin PNRR. Aveam cele mai avansate proiecte. Am senzația că, la nivel național, politizarea asta excesivă a banilor și împărțeala lor după criterii politice, nu după criterii de nevoi zonale, pe termen mediu și lung vor fi dezastruoase pentru sistemul de sănătate”, a mai arătat Tișe.

