Spitalul Monobloc de Copii și Centrul de Transplant vor avea constructori anul acesta. Tișe: „După, practic, în orice moment putem începe lucrările”

Două dintre proiectele majore de investiții în sănătate, din județul Cluj, vor avea desemnați constructorii anul acesta, a anunțat președintele Clonsiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Un nou spital, Centrul Integrat de Transplant Multiorgan, va completa diversitatea de centre medicale oferite de Cluj-Napoca. FOTO: CJ Cluj

Spitalul Pediatric Monobloc, Centrul Integrat de Transplant Multiorgan și Spitalul Regional de Urgență sunt doar câteva dintre proiectele care vor fi realizate în următorii ani la Cluj și care vor pute orașul pe harta europeană a sănătății. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a prezentat stadiul proiectelor de infrastructură de sănătate, într-o emisiune a unui post local de radio, investiții care vor aduce beneficii semnificative comunității locale și naționale.

Spitalul Pediatric Monobloc, care va reprezenta un nou standard în materie de servicii medicale pentru copii în România, se află deja în fază avansată de licitație, iar constructorul pentru acest obiectiv ar urma să fie desemnat înainte de finalul anului. Proiectul urmărește conceptul de „spital monobloc”, reunind astfel toate secțiile și departamentele de pediatrie din județ într-un singur loc. Prin aducerea laolaltă a tuturor secțiilor, se asigură o coordonare mai eficientă și este evitată „plimbarea” pacienților între secții din locații diferite.

„Spitalul Pediatric Monobloc va fi, pentru România și pentru Transilvania, un nou început în materie de servicii medicale oferite copiilor și mă bucur că, în urmă cu câțiva ani ne-am gândit să realizăm acest spital, când alții în țară se gândeau doar să «cârpească» anumite secții. Am considerat de atunci că acest mod de a face sănătate, în mai multe locații, nu este ceea ce ne dorim, pentru că pune în pericol viața oamenilor. Este foarte greu să oferi servicii medicale mutând un pacient minor dintr-o secție în alta. Am înțeles cât de important e să avem un spital monobloc, cu toate secțiile reunite în același loc, cu toate paturile, cu toate departamentele în același loc. Am făcut eforturi mulți ani pentru a găsi terenul potrivit. Cluj-Napoca are o lipsă acută de terenuri, din diverse motive, are o suprafață limitată, fiind între dealuri, plus situația actuală, în care s-au revendicat terenurile și foarte greu mai găsești terenuri cu suprafețe mari, pe care se pot face asemenea investiții. După doi ani, am ajuns la un acord cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, să facem un viitor schimb. Ne-au dat un teren portivit, drept, pe strada Borhanci, iar noi o să le oferim la schimb clădirile de pe strada Moților, atunci când clădirile de pe Moților se vor muta în integralitate în acest spital”, a declarat președintele CJ Cluj, Alin Tișe.

Peste 1.200 de angajați la Spitalul Monobloc de Copii

Proiectul va cuprinde toate secțiile existente în oraș, dar și specializări noi și corpuri de clădire destinate găzduirii însoțitorilor. Se estimează că aproximativ 1.200 de persoane vor lucra în acest spital, inclusiv medici (circa 200), rezidenți (300), asistenți și infirmieri (350), precum și personal administrativ (aproximativ 300).

Spitalul Pediatric Monobloc se află în fază avansată de licitație. FOTO: CJ Cluj

„Vom avea toate secțiile pe care acum le avem împărțite prin oraș, dar și specializări noi. Vor fi, de asemenea, corpuri de clădire unde vor fi găzduiți părinții care fie vor sta împreună cu copiii, fie vor fi găzduiți într-o clădire, lângă, dacă nu trebuie să stea în permanență cu copiii. Vor fi saloane pentru spitalizare de zi, ATI va fi suficient de bine dimensionat, încât să putem facefață cererii venite de la oameni din întreaga țară. Practic, va fi un spital regional, va deservi întreaga regiune și întreaga țară. Numărul de medici care vor munci în acest spital este de circa 200 și alți 300 de rezidenți, 350 de asistenți, infirmieri – peste 100, personal administrativ vreo 300 de oameni. Așadar, aproape 1.200 de oameni vor munci în acest spital. Nu poți peste noapte să găsești specialiști și medici buni. Pe lângă aceia care se vor muta din toate secțiile din cele 15-17 locații câte sunt acum în tot orașul, îi vor muta cu toate secțiile în acest spital nou, iar pentru secțiile noi, se vor face angajări”, a mai arătat Alin Tișe.

Constructorul acestui spital va fi desemnat până la finalul acestui an, a mai afirmat președintele CJ Cluj, urmând ca lucrările propriu-zise la unitatea medicală să poată începe chiar de anul viitor.

„Licitația de execuție este în curs, suntem într-un stadiu foarte avansat, suntem în faza în care urmează să primim oferte de execuție, toate celelalte faze le-am parcurs. Am făcut o preselecție și am ales în funcție de cei care au experiența similară, dar nu în a construi hale, ci spitale. Așadar, din start am mers pe această nișă de firme care au mai construit spitale și au experiență, pentru că noi nu ne dorim acum să inventăm nimic nou și nu ne dorim să avem probleme (…) . Ne dorim firme care să aibă experiență în această materie. Am făcut această preselecție ca procedură simplificată, după care dintre cei care au experiență vom vedea oferta cea mai bună. Noi ne dorim ca până la finele acestui an să avem câștigătorul licitației. După, practic, în orice moment putem începe lucrările, în funcție de ce fonduri vom reuși să obținem din liniile de finanțare identificate deja: PNRR, POS, împrumuturi”, a declarat șeful forului județean.

Constructor pentru Centrul de Transplant, luna aceasta

Centrul Integrat de Transplant este un alt obiectiv major pentru Consiliul Județean Cluj. Alin Tișe a declarat că proiectul este mai avansat decât Spitalul Pediatric Monobloc și că se află în faza de analiză a ofertelor de licitație. În cadrul acestui centru, se dorește realizarea unui program de transplant multiorgan, cu accent pe inimă, plămâni, ficat și rinichi.

„Acest proiect este mai avansat decât Spitalul Pediatric Monobloc, este deja în analiza ofertleor de licitație și până în 1 septembrie este termenul pentru a da câștigătorul. Era urgența clară de a muta cât mai repede institutul, acolo funcționează lucrurile în mod nefiresc și chiar ilegal, pentru că nu poți să faci operații în asemenea spațiu. Ministerul a făcut un control și au dat un raport, în care au spus că sunt multe nereguli, dar s-au mulțumit să spună că sunt nereguli și au lăsat să găsească alții soluții. Nicidecum nu s-a gândit ministerul să găseească el soluții, e ușor să spui că sunt probleme și atât. Atunci am spus, uitați-vă, și noi știm că sunt probleme, avem un proiect avansat, haideți și voi și finanțați secția aceasta de transplant renal să putem muta cât mai repede. Ministerul, deocamdată, așteaptă, stă”, a declarat președintele CJ Cluj.

Centrul Integrat de Transplant este un alt obiectiv major pentru Consiliul Județean Cluj. FOTO: CJ Cluj

Alin Tișe a mai arătat că nu puțini sunt cei care privesc proiectul cu invidie și care doresc blocarea lui.

„În urmă cu mai mulți ani, am avut o primă discuție cu medicii de la Institutul de Transplant Renal, asta era acum 3-4 ani, am înțeles că acolo nu vor putea funcționa foarte mult și medicii de acolo mi-au cerut sprijin pentru a se reloca. Am încercat să relocăm institutl respectiv, dar nu s-a găsit o clădire potrivită. Atunci, la un moment dat, am observat că există o nișă de finanțare unde am fi putut să luăm din fonduri europene finanțare integral, fără o concurență reală, întrucât nu mai există un astfel de proiect de centru de transplant, mai cu seamă că noi l-am gândit în momentul acela să avem transplant multiorgan care nu există în momentul de față în Europa de Sud-Est. (..) În momentul de față, proiectul este unic în țară, se uită toți și nu știu ce este asta, ministerul este invidios că facem, mai există și pe aici prin Cluj anumiți medici invidioși. Sunt oameni care, din orgoliu, vor să frâneze acest proiect, sunt astfel de personaje, nu vreau să nominalizez, chiar în lumea medicală. Dorința mea este să atragem alături de noi Universitatea de Medicină și Farmacie, ministerul, primăria, să găsim resursele și să putem implementa rapid prima secție măcar, să putem muta centrul de transplant. După, continuăm cu celelalte secții”, a mai spus Tișe.

Spitalul de Psihiatrie Pediatrică, aproape de finalizare

De asemenea, singura Clinică de Psihiatrie Pediatrică din Transilvania, situată pe Calea Mănăștur nr. 54C, este în plin proces de extindere și modernizare. Încă din primăvara acestui an, lucrările de infrastructură și cele de suprastructură erau finalizate în procent de 100%.

Clinica de Psihiatrie Pediatrică, aproape de finalizare. FOTO: CJ Cluj

Lucrările vizează, în principal, extinderea suprafeței clădirii existente cu peste 600 de mp, atât pe verticală cât și pe orizontală, respectiv prin adăugarea a încă două etaje. Noua construcție va avea un regim de înălțime de S+P+3E, aria desfășurată ajungând la nu mai puțin de 3.730 mp. În valoare de 24.363.195 lei, proiectul european câștigat de Consiliul Județean Cluj a fost depus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020.

„O să aveți o surpriză plăcută, în sensul că în cel mai scurt timp posibil, se va termina acest nou spital. Practic, a fost o secție înainte, dar acum este un spital veritabil, este aproape finalizat. Cred că în această toamnă îl vom putea inaugura. Nu am vorbit foarte mult despre el pentru că, având în vedere specificul pe care îl are, de spital de psihiatrie, oamenii nu sunt prea interesați de astfel de spitale și de secții. Dar este vorba totuși de un spital nou, un spital al regiunii, care va deservi toată țara. E un spital făcut din bani europeni, am câștigat proiectul acum doi ani și mă bucur că a mers în linie dreaptă și este aproape de spital. Este un spital modern și va fi o clinică externă a spitalului monobloc”, a spus Tișe.

Partener pentru Spitalul Regional de Urgență din Florești

Nu în ultimul rând, Consiliul Județean Cluj se implică activ în construcția Spitalului Regional de Urgență din Florești. Proiectul presupune eforturi financiare comune, iar autoritățile județene au responsabilitatea de a asigura infrastructura necesară.

Consiliul Județean Cluj se implică activ în construcția Spitalului Regional de Urgență. FOTO: Randare proiect

„Suntem parteneri cu Ministerul Sănătății pentru Spitalul Regional de Urgență, care se face în Florești, pentru că avem anumite obligații prin contractul semnat cu ministerul. O parte din investiții trebuie să o facem noi, pe partea de utilități, infrastructura aferentă, canalizare, apă și așa mai departe. În acest proiect nu avem rol decisiv și nu suntem singuri, dar avem un rol important în realizarea acestuia. Este un obiectiv foarte important”, a spus președintele Alin Tișe.

