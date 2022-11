Emil Boc ironizează USR Cluj. „Aveți câteva ore la această masă”. Consilier local: „Am obținut al doilea scor electoral în Cluj-Napoca”

Nicio ședință de Consiliu Local fără contre între putere și opoziție, între PNL și USR. Ultima ceartă dintre cele două partide politice a vizat numirea unui consilier local în Adunarea Generale a Acționarilor la Tetarom. „Orașul nu se conduce după ifose”, le-a atras Emil Boc atenția USR-iștilor.

Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local de ieri s-a aflat un proiect privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Tetarom.

Din start, primarul a cerut un consilier cu experiență administrativă”.

„Având în vedere că este un proiect important, al vrea să vă rog să vă orientați asupra mandatării unui consilier local cu experiență administrative și bugetară. Este o societate importantă a Clujului. Ne-am simți cu toții mai confortabili să avem o persoană cu experiență bugetară în domeniu”, a punctat Boc.

PNL l-a propus pe Florin Gliga, iar USR pe Călin Groza.

„Am făcut această propunere tocmai având în vedere experiența domnului consilier care are expertiză în domeniul economic”, au spus consilierii locali PNL.

„Grupul USR l-a propus pe Călin Groza din aceleași considerente. Credem că ar respecta în mod onorabil interesele Consiliului Local”, a spus consilierul local Alexandra Oană.

Consilierii au decis mandatarea lui Gliga.

Prilej pentru a începe discuții în contradictoriu.

„Un mod prin care noi ne exercităm mandatul primit de la cetățeni este delegarea consilierilor în aceste adunări generale și în consiliile de administrație ale diverselor instituții publice. Dacă în cazul școlilor, aceste nominalizări s-au făcut echitabil cu respectarea proporțiilor eletorale, am constatat că în ceea ce privește regiile și societățile comercile suntem complet marginalizați. Înțelegem că PNL are majoritate în Consiliul Local, dar de-a lungul acestor doi ani, am constatat că această majoritate s-a transformat într-o cvasi exclusivitate. Cu puține excepții, doar consilierii PNL sunt cei care ne reprezintă în aceste adunări generale. Deja vorbim despre un abuz al principiului majorității și de o ignorare completă a principiului reprezentativității. Aș vrea să vă amintesc că USR a obținut al doilea scor electoral în municipiul Cluj-Napoca și că 1 din 5 clujeni ne-a votat să îi reprezentăm în Consiliul Local. Aș vrea să vă cer să țineți cont de voința clujenilor”, a spus Oană.

Boc: „Politicul nu bate performanța”

„Politicul nu bate administrația și performanța. Noi nu judecăm aici din perspectivă politică. Avem de judecat oameni cu experiență profesională și administrativă care să ne reprezinte cel mai bine. Dar o persoană care are 5-10 ani experiență la această masă, tot respectul pentru domnul Groza, aveți câteva ore la această masă. A politiza un subiect politic mi se pare inacceptabil. Vorbim de a reprezenta interesele clujenilor, nu a celor 20%. Aici punem în față performanța. În fiecare zi strigați altfel de politică, veniți și spuneți că vreți alocare politică. Fraților, decideți-vă, orașul ăsta nu se poate conduce cu ifose. Nu contează că nu are expertiză profesională, dar e de-al nostru”, a spus Boc.

„Îmi pare rău că considerați reprezentativitatea un ifos. Aici am asistat la un vot pe repede înainte unde majoritatea și-a impus voința, nu după o evaluare obiectivă”, a replicat Alexandra Oană.

Boc: „USR are 10 ore la această masă”

„Dacă 10 ore de prezență la acea masă experiență administrativă validează 4 mandate de consilier local, președintele Comisiei de Buget, puteți să spuneți că e semnul egalității? Sunt costernat să văd că la Cluj exact tipul vechi de politică îl promovați. Societatea se schimbă, schimbați-vă și voi. Societatea ne cere profesionalism, indiferent de apartenența politică”, a mai spus Boc.

„Ce înțeleg eu, de 2 ani, doar consilierii PNL se ridică la acele standarde de performanță”, a fost poziția lui Oană.

