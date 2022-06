Președintele USR PLUS Cluj, Camelia Sălcudean, a demisionat din partid. Va merge alături de Dacian Cioloș în REPER

Președintele USR PLUS Cluj, Camelia Sălcudean, și-a anunțat, luni, demisia din partid și din funcție. Ea spune că a văzut în partid „multă manipulare, minciună, disimulare și lipsă de asumare”.

Dacian Cioloș și Camelia Sălcudean. Foto: Facebook Camelia Sălcudean

„Am aderat la PLUS în 2019, fiind convinsă de valorile si principiile pe care această formațiune le promova, de liderii care demonstraseră în guvernul Cioloș din 2016 că se pot face lucruri bune și în România. Ulterior, am acceptat să rămân în partidul rezultat după fuziunea cu USR (…) Cu o viteză pe care nu mi-aș fi imaginat-o, postarea mea de pe grupul intern de membri a fost ștearsă, mi-au fost anulate drepturile si eliminată din alte grupuri, înainte de a-mi trimite oficial demisia pe email și înainte ca filiala din care fac parte (Florești) să ia act de demisie și să o proceseze. Este incredibil cât de mărunți sunt totuși acești oameni alături de care credeam că s-ar putea construi ceva”, susține Sălcudean.

Fostul președinte USR PLUS Cluj susține că „nu a fost o decizie ușoară”.

„Dezamăgirea mea a început încă din momentul finalizării acțiunii juridice a fuziunii. Atunci a fost momentul când am înțeles care va fi trendul în situația în care TB va rămâne la conducere. În ceea ce îi privește nu este vorba exclusiv de sete de putere, ci mai ales de ideea de exclusivism, de a-i accepta doar pe cei care le sunt tributari, obedienți și fără voce proprie, de ideea de a tranzacționa în permanență orice și mai puțin de a construi împreună cu membrii”, spune Sălcudean.

„Cred în continuare că există șansa unei construcții politice bazate pe principii sănătoase, care să ofere un exemplu de cultură organizațională, o construcție capabilă să genereze politici publice coerente și soluții concrete și aplicabile atât de necesare în societatea românească. Iar pentru mine, această organizație este REPER, la care voi adera”, a mai spus Sălcudean.

Într-un mesaj către colegii din USR PLUS Cluj, Sălcudean a expus „situațiile importante, cu impact asupra deciziei pe care am luat-o (reamintesc că pentru alegerile de anul trecut am fost co-președintele comisiei electorale iar ceea ce afirm mai jos referitor la alegeri sunt constatările mele)”.

„Realizarea registrului electoral comun postfuziune. A fost o luptă acerbă a TB de a elimina cât mai mulți membri exPLUS care în realitate ar fi avut drept de vot. Am fost oripilată să văd cum un criteriu dintr-un document agreat (de exemplu, media cotizatiei de 5 lei) este aplicat diferențiat în funcție de interes cu scopul vădit de a păstra cât mai mulți membri exUSR și a elimina membrii exPLUS. Apoi, refuzul de a elimina din registru pe cei care nu aveau drept de vot și asupra cărora trebuia aplicat Statutul cu privire la vechimea restanței cotizației de peste 6 luni (așa cum ați citit din emailurile primite, acum se face acest lucru de către SG – probabil, de data asta dă mai bine la calculul numărului de voturi posibile).

Organizarea alegerilor naționale. Așa cum știți, singura dezbatere cu impact (adică acea acțiune democratică și de respect față de candidați și față de membrii votanți) a candidaților a fost organizată de către filiala noastră. SG-ul, care ar fi avut acest atribut, nu a arătat niciun interes în acest sens și nici măcar pentru oferirea vreunui suport, de oricare fel ar fi fost. La acel moment am descoperit și eu aroganța lui Dan Barna, care a venit la dezbatere la limita de timp, anulând astfel etapa de discuție preliminară și generând o întârziere. Comportamentul său a fost al unuia care se considera «deja învingător» (am înțeles atunci mai bine de ce i-a refuzat lui Dacian propunerea de a nu candida niciunul dintre ei). Acest tip de atitudine l-am descoperit ulterior și la alți colegi din «echipa celor 14». În comisia electorală, pe lângă aspectele legate de registrul electoral (orice intenție de clarificare și de curățare a fost respinsă), toate propunerile prin care puteam să diminuăm eventualele erori/fraude sau să creștem nivelul de siguranță a votului au fost respinse. Discuțiile din comisie se finalizau de cele mai multe ori cu vot egal – 6 la 6 - (comisia fiind paritară 6 exUSR și 6 ExPLUS) și cu replica din partea exUSR: «dacă nu vă convine trimitem pentru vot în BN» (unde TB era majoritară iar votul era destul de clar). Practic, la fel s-au desfășurat discuțiile și în comisia tehnică de stabilire a registrului electoral (3 exUSR + 3 exPLUS). Situația de identificare a cazurilor de adrese de email contrafăcute sau vot pe membrii care își dăduseră demisia dar erau încă în baza de date a fost cât se poate de reală. Estimarea a fost de cca. 3000 de astfel de adrese de email (exUSR) și câteva zeci exPLUS (au fost identificate în două județe din țară). Am solicitat atât în comisie și ulterior și în BN anularea tuturor situațiilor de acest gen constatate și propunerea de sancțiuni pentru a da un semnal clar de toleranta 0 dar... nu s-a intamplat, iar sesizările la arbitraj nu au fost soluționate nici până în ziua de azi”, a mai spus aceasta.

Camelia Sălcudean a reamintit și despre „modul în care Dacian (Cioloș – n.r) a ales să renunțe la poziția de președinte”: „A propus un plan de dezvoltare și reorganizare a partidului. Propunerea a fost respinsă de majoritatea din BN. Ceea ce nu s-a spus prea răspicat, dar colegi din BN au transmis în unele discuții, este faptul că Dacian, în calitate de președinte, nu primisese de la SG situațiile financiare ale partidului, solicitate în repetate rânduri sau despre ședințe în care Dacian Cioloș a fost înjurat de un membru BN (#14)”.

Aceasta a vorbit și despre situația din filiala Cluj.

„Alegerile postfuziune: foarte mulți dintre voi ați reprosat faptul că s-a dorit ca exPLUS să acapareze toate funcțiile. Așa cum știți, am candidat prezentând - la modul cel mai transparent - o echipă. Pentru a constitui această echipă am avut mai multe discuții, pe de o parte cu colegii care la acea vreme erau cunoscuți ca fiind team barna (4 dintre ei fiind cooptați în echipă), dar și cu alți colegi exUSR (de la aceștia din urmă am primit refuzuri, iar cel mai interesant” refuz a fost sub forma unei replici de genul: «mi-ar plăcea sa fiu în echipă, știu că aș putea lucra cu tine, dar nu îmi pot asocia imaginea cu această echipă, ca să nu fiu judecat de ai mei»). Pentru că am vorbit de modul în care am constituit echipa și de cooptarea celor 4 colegi din TB, vreau să menționez că inițierea acestei relații a avut la bază înțelegeri, pe care le-am respectat întocmai (da, în politică se fac înțelegeri!). Cei care mă cunosc și au lucrat cu mine știu ca dincolo de orice afinități, simpatii sau antipatii după caz, corectitudinea și verticalitatea sunt atribute care mă caracterizează, de care am făcut uz și în relația cu colegii cooptați în echipă. Aveam să constat în primăvara acestui an că pentru ei (nominalizez concret pe Yasin Ibraim și Sorin Terinte, pentru a-i diferenția de ceilalți doi colegi care au ales să nu se implice) această corectitudine nu a însemnat nimic când era vorba de instrucțiunile primite pe linia ierarhică de la TB care, după demisia lui Dacian, au lansat imediat planul de recâștigare a filialelor care rămăseseră conduse de exPLUS. Desigur, decizia legată de Cluj a venit și pe fondul refuzului meu de a accepta cooptarea mea de către TB.

Despre criza filialei Cluj-Napoca din primăvara anului curent amintesc doar câteva aspecte: în primul rând, m-am declarat și atunci șocată de modul în care au ales unii colegi să procedeze. Am văzut în acea perioadă multă manipulare, minciună, disimulare și lipsă de asumare. Am fost martoră la atitudini din partea unor oameni de la care nu m-aș fi așteptat niciodată, în contradicție cu poziția lor socio-profesională, de altfel general apreciată. Cineva spunea atunci într-un call că ar fi interesant ca fiecare dintre demisionari să-și declare motivul real al demisie. A intuit corect că inclusiv aceste motive (cel puțin unele dintre ele) au fost dissimulate (motivele reale fiind de la frica de a fi tras la răspundere într-un AG că nu a avut activitate ca membru BL, la situația de incompatibilitate cu funcția sau egoism pur și până la amenințări care puse în aplicare ar fi generat pierderea locului de muncă).

Mi-a fost foarte dificil sa am o poziție la acel moment, pe care și acum îl apreciez ca fiind unul sub limita decenței și a unei etichete minimale într-un partid care dorește să schimbe o țară. Nu pentru asta am intrat în politică, în special în acest partid.

De asemenea, ne-am confruntat și cu lipsa predării mandatului de către echipa anterioară și identificarea situației financiare cu deficiențe (minus în casă, debitori nerecuperati și alte discrepanțe constatate în contabilitate). Solicitarea delegării unei persoane pentru verificare de către SG, conform procedurii de predare mandat a fost pur și simplu ignorată. Neoficial, am înțeles că nu-și puteau permite stabilirea unei echipe de audit pentru că, odată constituită această echipă, ar fi trebuit să răspundă și altor sesizări similare. Astfel, concluzionez că alegerea nesoluționării ambiguităților financiare și de gestiune era ceea ce se dorea.

În toate discuțiile pe care le-am avut de-a lungul timpului cu colegi din exUSR referitor la situațiile menționate, dar și altele similare, răspunsul invariabil a fost: «așa e în USR....obișnuiește-te». Pentru mine asta e similar cu «au furat, dar au și făcut» și este incompatibil cu sistemul meu de valori. Demisionez din USR cu lecții învățate, cu experiențe care m-au definit ca om politic și lider de organizație. Nu doresc să intrerup comunicarea cu voi și cred în viitoare colaborări dacă vom găsi părți comune pe anumite proiecte pentru comunitate”, a conchis fostul președinte USR PLUS Cluj.

