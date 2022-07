Opinie. Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj: „Președintele României 2024: mediul de afaceri să dea un candidat solid la Președinția României”

Președintele României 2024: mediul de afaceri să dea un candidat solid la Președinția României. Dacă oamenii de afaceri consideră că țara nu merge în direcția bună, s-o conducă ei, să convingă românii că au un plan executabil de dezvoltare și progres.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Război din Ucraina, criza energetică, știri mondene de tot felul, dați-vă la o parte, a început campania pentru Președinția României din 2024. Iată un subiect care trebuie, cel puțin pentru moment, să abată atenția de la problemele economice și sociale care ne vor izbi la iarnă și în următorii 2 ani. Au început scenariile politice și parapolitice cu privire la cei care ar putea candida la Președinție, se vehiculează nume, zone de interes și suport din partidele politice, serviciile secrete, trusturile media, marile cancelarii internaționale, etc. Va fi o luptă grea pentru Președinția României și (probabil) un mandat de coșmar pentru câștigător.

Acum, să ne lămurim, este o problemă cu atribuțiile Președintelui care mai trebuie explicată o dată. De fapt Președintele are puține atribuții față de cât se așteaptă de la el să facă – nu are atribuții în elaborarea legilor în justiție, economie, învățământ, sănătate, etc. – desigur, poate s-o facă din umbră – în schimb, poate conduce țara la război. O ironie a democrației…. Așadar, dacă se dorește un Președinte – jucător, acesta trebuie să aibă atribuții. Să schimbăm Constituția, în așa fel încât Președintele fie să aibă și funcția de Premier fie să aibă o influență semnificativă în elaborarea legilor, și nu doar în promulgarea lor – nenumărate țări care sunt democrații solide și puteri economice care conduc lumea funcționează după aceste modele.

În fine, greu de spus care este cel mai eficient sistem de guvernare raportat la ce are nevoie România până în 2029 și mai încolo.

Dar dacă coalițiile, asociațiile, patronatele, camerele de comerț, etc., care permanent ies în presă și cer una și alta de la Guvern, chiar știu, vor și pot să conducă România, să se unească și să propună pentru alegerile Prezidențiale din 2024 un candidat unic care să catalizeze reformele necesare pentru ca românilor să le fie mai bine.

Probabil că există în aceste coaliții, asociații, patronate, camere de comerț, etc., o gândire de acest fel, doar că subiectul este prea sensibil iar ele sunt prea multe și prea pline de sine, este greu să ajungă la un acord. Păstrând proporțiile, chiar și în prezent mediul de afaceri unge șefi în ministere, agenții și în alte funcții publice care la terminarea abruptă (sau nu) a mandatului au un loc de muncă la cel / cei care l-au trimis acolo. Și asta pentru că se știe, dacă ai resursele de a-ți pune propriul șef în ministere, agenții și în alte funcții publice poți să dai legile care contează, pentru interesul propriu de afaceri.

„Președintele trebuie să livreze pentru toți românii, nu numai pentru mediul de afaceri”

De data asta însă, Președintele trebuie să livreze pentru toți românii, nu numai pentru mediul de afaceri. Astfel încât, un candidat la Președinție susținut de coaliții, asociații, patronate, camere de comerț, etc., va fi un game-changer 100% în modul de guvernare al României.

Subiectul este de-acum pe masă, coalițiile, asociațiile, patronatele, camerele de comerț, etc., au timp să reflecteze, cred că deja se gândesc la asta. Chiar și dacă acest candidat pierde alegerile, sau câștigă dar își dă demisia din lipsă de rezultate, este un semnal că mediul de afaceri este hotărât să fie parte din planul pe termen lung pentru România, nu numai să dea sfaturi de pe margine și să se văicărească sau să amenințe că nu mergem în direcția care trebuie. Cum spune neamțul, „mittendrin, statt nur dabei”.

Opinie de Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

