Cuvinte greu de digerat la adresa lui Boc din partea lui Drulă (USR). „Mincinos, incompetent, paralel cu proiectele, domnia sa va lua sfârşit”

Fostul ministru al Transpoturilor, Cătălin Drulă (USR), s-a dezlănţuit la adresa primarului Emil Boc numindu-l mincinos, incompetent, paralel cu proiectele mari de infrastructură. Drulă este de părere că domnia lui Boc se apropie de sfârşit.

„Vremurile în care Emil Boc vorbea aşa ca un arhanghel galben s-au terminat. Din momentul în care noi, USR, şi eu Cătălin Drulă, îi spunem clar primarului că minte cu neruşinare. Mai mult de atât, mi se pare comic dacă nu ar fi trist cum Boc a făcut o obsesie pentru mine. Colegii mei de la Comunicare au numărat într-o şedinţă de Consiliu Local de câte ori mi-a menţionat numele, de 14 ori. Asta denotă că lui Emil Boc îi este frică de mine şi de USR. 2024 e după colţ şi domnia sa peste băncuţe, marcaje şi mici proiecţele, va lua sfârşit. Sunt astăzi aici să vă spun că oraşul Cluj-Napoca are nevoie de viziune şi de proiecte mari. Vreau să vă spun adevărul pe care nu îl auziţi de la domnul Boc despre centura metropolitană, despre metrou, despre alte proiecte de infrastuctură din regiune care sunt date de gard de partenerul lui Emil Boc din Guvern, Sorin Grindeanu”, a spus Drulă, luni, într-o conferinţă de presă la Cluj-Napoca.

Deputatul USR a luat la bani mărunţi toate proiectele Clujului.

Centura metropolitană

„Să începem cu centura metropolitană Cluj, un proiect extrem de întârziat şi este întârziat pentru că administraţia Emil Boc este paralelă cu proiectele de infrastructură mari. În 2017 a luat Emil Boc acest proiect în ograda sa şi din 2017 până astăzi nu a reuşit să-i facă nici măcar studiul de fezabilitate. În 2018 a semnat un contract pentru studiul de fezabilitate, avea termen 1 an, au trecut 4 ani, şi încă nu e aprobat. Nu există exproprieri, nu sunt obţinute toate avizele, nu e lansată licitaţia de lucrări, iar acordul de mediu a fost obţinut abia zilele trecute. Nu există vinovaţi imaginari pe care îi caută domnul Boc, există doar Emil Boc care este incompetent. În 2021, la Ministerul Transporturilor am susţinut acest proiect cu toată forţa. Am discutat în mod repetat cu proiectanţii centurii, i-am invitat la minister şi la CNAIR să discutăm soluţii tehnice, specialişti din CNAIR au venit la Cluj să accelereze etapele proiectului. Cu alte cuvinte, m-am străduit eu să fac munca lui Emil Boc de care el nu e în stare. Ca să salvez proiectul, inclusiv finanţarea, am vorbit la momentul respectiv cu domnul Boc şi am convenit că soluţia corectă de finanţare pentru această centură să fie fondurile structurale clasice, programul operaţional transporturi 2022-2030. Cât de mult poate să mintă Emil Boc când atunci mi-a dat dreptate şi mi-a spus «domnule ministru, excelenţă, aveţi dreptate, este soluţia cea mai bună»”, a mai spus Drulă.

Metroul

„Metroul, un proiect estimat la 1,35 miliarde de euro pe care l-a preluat în propria gestiune, licitaţia pentru lucrări a fost lansată în martie şi deja avem o amânare. Ofertele trebuiau depuse în luna mai, s-a decalat pentru luna august, să sperăm că este ultima amânare. Vorbim despre un proiect pe axa est-vest de mobilitate urbană verde, pe care am reuşit să-l introducem în PNRR şi să aibă o finanţare de 13 milioane de euro. Am adoptat un amendament în Parlament la o lege care merge la promulgare prin care i se permite domnului Boc să facă exproprierile pentru acest proiect. Doar Metrorex putea să facă exproprieri pentru metrou, dar Metrorex nu are nicio treabă cu Clujul. Aşadar, i-am rezolvat eu o problemă. Poate găseşte timp să-mi mulţumească, nu doar să găsească vinovaţi imaginari”, a mai spus deputatul USR.

