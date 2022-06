Boc: „Cine a prioritizat metroul la Cluj? Drulă a scos cu ranga centura metropolitană din PNRR”

Un nou „meci” Boc-Drulă pe tema metroului și centurii metropolitane. Primarul Clujului spune că fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, a scos „cu ranga” centura metropolitană din PNRR și că trebuie să „răspundă” politic. Boc spune că ideea de USR nici nu exista când el a făcut Autostrada Transilvania, Centura Vâlcele-Apahida sau prelungirea Bulervardului Muncii.

Emil Boc în ședința de Consiliu Local

Edilul Clujului a declarat că centura metropolitană urmează să primească acordul de mediu.

„Centura metropolitană e un subiect extrem de serios pentru întreaga noastră comunitate clujeană pentru că știți bine că este cea mai importantă temă pe care o au clujenii, traficul, și nu este clujean care să nu vorbească zilnic de trafic oriunde locuiește în Cluj. Inevitabil, ajungi să discuție temele astea la nivel politic și cred că e corect să spunem lucrurilor fără patimă, fără ură. Politica nu trebuie făcută cu patimă, trebuie făcută cu realități și cum stau lucrurile de fapt. De astăzi, conform procedurilor legale, centura metropolitană trebuie să primească acordul de mediu în jur de 16,17 iulie, astfel să poată merge mai departe în aprobare interministerială la București și în speranța că se vor deschide liniile de finanțare cât mai repede cu putință să fie finanțată această centură metropolitană”, a spus Boc, marți, în ședința de Consiliul Local.

Primarul Emil Boc mai spune că Drulă a prioritizat metroul, în defavoarea centurii metropolitane.

„Cine a pus centura în PNRR? Este simplu, ministrul Boloș împreună cu ministrul Bode. Cine a prioritizat metroul să rămână în PNRR? Răspunsul este domnul ministru Drulă. Pentru că acest PNRR, acum e o chestie serioasă, am venit și cu documente în cazul în care apare discuția, acest PNRR din 2020, adoptat de Guvernul României anterior alegerilor din decembrie 2020, are la pagina 237 inclus trenul metropolitan, metroul și centura metropolitană. Centura metropolitană e la ultimul punct la autostrăzi. Și scrie Autostrada Transilvania plus pachet de conectivitate Cluj-Gilău-Apahida, adică exact centura metropolitană, 2,1 miliarde euro, 170 de kilometri. Ca prin minune, cineva a scos cu ranga centura metropolitană de aici de la autostrăzi și acel nume e Drulă. Fără patimă. A rămas Autostrada Moldovei, foarte bine, de ce nu a rămas și centura Clujului acolo? Cineva trebuie să răspundă politic pentru asta. Realitatea e certă, dacă aveam centura metropolitană în PNRR o aveam astăzi la același stadiu cu metroul, în licitație. Astfel ca până în 2026, nu întreaga centură, ca la metrou, o parte bună din ea să fie făcută pe banii din PNRR, nici metroul nu se face tot din PNRR. Nu este acolo, deci cine a prioritizat metroul? Domnul Drulă a scos centura metropolitană. De ce a menținut metroul?”, a spus Boc.

„Drumul spre iad e pavat cu intenții bune”

Fostul premier spune că centura metropolitană va fi finanțată din fonduri structurale.

„Asta e realitatea faptică. Nu poate fi ignorată. Ce putem face? Corectăm cât putem corecta, ne batem ca din banii care au rămas din fondurile structurale, nu este în întârziere centura metropolitană din punct de vedere al termenelor ,ne batem să rămână acolo printre priorități în actualul Guvern. Dacă era în PNRR, vă asigur că era în aceeași fază în care este metroul. Cineva a dorit să fie altfel pentru Cluj, iar acel cineva are un nume, ministrul Transporturilor Drulă, care cu ranga a scos centura metropolitană din Planul Național de Reziliență. Motivele? Drumul spre iad e pavat cu intenții bune, întotdeauna. Sperăm să putem obține finanțarea din fondurile structurale unde am reușit să obținem prioritizare în primele trei proiecte, nu știu de ce s-a considerat că nu e un proiect verde, de ce e mai verde Autostrada Moldovei decât centura Clujului care are și piste de biciclete și toată infrastructura aferentă pentru a scoate din oraș 70.000 de mașini? Cei care au mers la Bruxelles și au tăiat cu ranga dintr-un proiect făcut de Guvernul României ar trebui să răspundă politic”, a mai spus Boc.

„Niciun proiect nu se va termina până în 2026”

„Credeți că Autostrada Moldovei se termină până în 2026? Este în PNRR, sunt sectoare din autostradă care se vor termina. Foarte bine că a rămas acolo. Metroul se va finaliza în 2026? Nu, o componentă importată de 310 milioane de euro se va finaliza din acei bani. La fel și cu centura metropolitană, nu ne așteptam ca să primi toți banii, dar era imboldul necesar de a arăta că e prioritatea Clujului. Cu ce drept domnul ministru Drulă ne-a prioritizat metroul și nu centura? Nu ne-a întrebat nici pe mine, nici pe dumneavoastră ce vrem să prioritizăm. Noi am plecat de la premisa că ce a vorbit Guvernul României și a prioritizat în document merge mai departe”, a mai spus Boc.

„Autostrada Transilvania, Centura Vâlcele-Apahida, prelungirea Bulevardului Muncii le-am făcut înainte de a exista ideea de USR. E adevărat că din 2017 nimeni nu ne mai băga în seamă și am zis să ne dea nouă documentele să lucrăm în numele Guvernului. Nu suntem împotriva dezvoltării României, înainte de trenuri cu hidrogen avem nevoie să modernizăm toată calea ferată și să facem centuri ocolitoare, noi mergem pe lună dar nu avem nici măcar instrumentele de bază să ne plimbăm pe pământ”, a conchis Boc.

Alexandra Oană, consilier local USR, a încercat să îi ia apărarea lui Cătălin Drulă.

„În Cluj se vorbește despre centura metropolitană de dinainte ca USR să intre în politică și să aflăm astăzi că din cauza USR și Cătălin Drulă nu se află în PNRR e un pic cam mult din punctul nostru de vedere, se vorbește din 2014, nu eram noi în politică, nu era PNRR, nu putem să răspundem noi întărzierile care au intervenit la acest proiect. Comisia Europeană a avut condiții foarte clare referitoare la tipurile de proiecte care puteau fi finanțate, Cătălin Drulă a reușit cu greu să introducă autostrăzile pentru că UE nu favoriza proiecte ce țin de rutier. A reușit să-i convingă să introducă autostrada spre Moldova argumentând decalajele economice dintre regiuni și nevoia de a recupera acesta decalaje, nevoie de a aduce toare regiunile la un nivel echivalent și de asemenea, a trebuit să respecte un principiu al distribuității, adică toate regiunile trebuiau să beneficieze din fonduri. Nu puteau să prioritizeze alocările doar pentru o regiune. Clujul este printre cele mai bine finanțate zone în PNRR cu proiecte majore. Sunt sigură că lui Cătălin Drulă i-ar fi plăcut să intre și centura dar a trebuit să ia niște decizii. Lucrările trebuie terminate până în 2026”, a spus Oană.

