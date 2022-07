După „înțepăturile” la adresa lui Boc, Drulă vine la Cluj. Va inspecta o porțiune de autostradă

Liderii USR PLUS, Cătălin Drulă și Vlad Voiculescu vin astăzi la Cluj „într-o vizită de lucru”. Aceștia vor inspecta o porțiune de autostradă aflată în șantier.

„Metroul Clujului e tot mai departe. Cu o valoare totală estimată la 6,66 miliarde lei, licitaţia pentru construirea metroului clujean a fost lansată în luna martie, iar termenul limită iniţial pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare era 9 mai 2022. Însă Primăria Cluj-Napoca a prelungit termenul limită până pe 24 iunie intr-o prima faza, iar acum până pe 8 iulie. Acum printr-un amendament depus de Cătălin Drulă și USR la inițiativa legislativă 224/2022, ne-am asigurat că vor putea fi făcute exproprierile pentru construcția metroului. Sper că după acest punct domnul Emil Boc nu va mai avea motive de întârziere a proiectului. Până în acest moment, am avut parte doar de scuze și amânări dar să nu uităm ca metroul clujean este inclus în PNRR, program care are niște termene foarte stricte, cu care nu ne putem juca. Și pentru că și din opoziție tot noi trebuie să facem treaba guvernanților, Cătălin Drulă vine luni la Cluj să inspecteze o porțiune de autostradă aflată în șantier și va aborda problemele județului nostru într-o conferință de presă ce va demistifica situația infrastructurii locale”, susține deputatul USR Radu Molnar.

Reamintim că primarul Emil Boc dă vina pe Cătălin Drulă pentru că centura metropolitană întârzie, fiindcă „ne-a scos centura din PNRR”, în timp ce deputatul USR susține că administrația de la Cluj este „incapabilă” și caută țapi ispășitori.

Primarul Clujului spune că fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, a scos „cu ranga” centura metropolitană din PNRR și că trebuie să „răspundă” politic. Boc spune că ideea de USR nici nu exista când el a făcut Autostrada Transilvania, Centura Vâlcele-Apahida sau prelungirea Bulervardului Muncii.

„Centura metropolitană e un subiect extrem de serios pentru întreaga noastră comunitate clujeană pentru că știți bine că este cea mai importantă temă pe care o au clujenii, traficul, și nu este clujean care să nu vorbească zilnic de trafic oriunde locuiește în Cluj. Inevitabil, ajungi să discuție temele astea la nivel politic și cred că e corect să spunem lucrurilor fără patimă, fără ură. Politica nu trebuie făcută cu patimă, trebuie făcută cu realități și cum stau lucrurile de fapt. De astăzi, conform procedurilor legale, centura metropolitană trebuie să primească acordul de mediu în jur de 16,17 iulie, astfel să poată merge mai departe în aprobare interministerială la București și în speranța că se vor deschide liniile de finanțare cât mai repede cu putință să fie finanțată această centură metropolitană”, a spus Boc, marți, în ședința de Consiliul Local.

Primarul Emil Boc mai spune că Drulă a prioritizat metroul, în defavoarea centurii metropolitane.

„Cine a pus centura în PNRR? Este simplu, ministrul Boloș împreună cu ministrul Bode. Cine a prioritizat metroul să rămână în PNRR? Răspunsul este domnul ministru Drulă. Pentru că acest PNRR, acum e o chestie serioasă, am venit și cu documente în cazul în care apare discuția, acest PNRR din 2020, adoptat de Guvernul României anterior alegerilor din decembrie 2020, are la pagina 237 inclus trenul metropolitan, metroul și centura metropolitană. Centura metropolitană e la ultimul punct la autostrăzi. Și scrie Autostrada Transilvania plus pachet de conectivitate Cluj-Gilău-Apahida, adică exact centura metropolitană, 2,1 miliarde euro, 170 de kilometri. Ca prin minune, cineva a scos cu ranga centura metropolitană de aici de la autostrăzi și acel nume e Drulă. Fără patimă. A rămas Autostrada Moldovei, foarte bine, de ce nu a rămas și centura Clujului acolo? Cineva trebuie să răspundă politic pentru asta. Realitatea e certă, dacă aveam centura metropolitană în PNRR o aveam astăzi la același stadiu cu metroul, în licitație. Astfel ca până în 2026, nu întreaga centură, ca la metrou, o parte bună din ea să fie făcută pe banii din PNRR, nici metroul nu se face tot din PNRR. Nu este acolo, deci cine a prioritizat metroul? Domnul Drulă a scos centura metropolitană. De ce a menținut metroul?”, a spus Boc.

