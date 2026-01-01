Atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Două aeronave F-16 au monitorizat zona.

Ministerul Afacerilor Interne anunță că joi au avut loc noi atacuri cu drone efectuate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România, iar două aeronave de luptă F-16 au fost ridicate în aer pentru a monitoriza zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.

„Sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naționale a identificat vehicule aeriene lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcția Ismail.

În jurul orei 10:00, două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea”, se arată în informarea publicată de Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Potrivit sursei citate, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată, la ora 10:17, prin mesaj RO-Alert, iar starea de alertă a încetat la ora 11:00.

Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, mai arată MApN.

