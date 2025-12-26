Atac rusesc la granița României, în noaptea de Crăciun. F-16, ridicate de urgență. Reacția MApN.

Au fost noi atacuri rusești la granița României, de Crăciun. Au fost emise mesaje Ro-Alert, în noaptea de joi spre vineri, iar armata a ridicat de la sol avioane de luptă F-16 pentru a monitoriza zona.

Drone rusești aproape de România. Armata a trimis F-16 în aer| Foto: mapn.ro

„În jurul orei unu şi 25 de minute a fost transmis un mesaj RO-Alert pe zona de nord a judeţului Tulcea”, transmite ISU Tulcea.

Nu au fost inregistrate apeluri care să anunţe căderi de obiecte din spaţiul aerian ori alte situaţii de urgenţă.

„A fost înregistrat doar un apel din apropierea municipiului Tulcea care a cerut informaţii suplimentare despre sunetele provocate explozii”, precizează instituţia. MApN a precizată că două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriană de la Feteşti au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situaţia aeriană.

Comunicatul MApN

Atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre

În noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 1.05, două aeronave de lupta F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.

Sistemul de supraveghere aeriană al Ministerului Apărării Naționale a identificat grupuri de drone lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre.

La ora 01.23, populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin RO-Alert. Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național. Aeronavele au revenit în bază și au aterizat în siguranță la ora 3.15.

