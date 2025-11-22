Noi atacuri cu drone rusești în Ucraina, aproape de frontiera cu România

Noi atacuri cu drone au fost înregistrate în Ucraina, în zona Ismail, în apropierea frontierei cu România, în cursul nopții de vineri spre sâmbătă

În acest sens a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, însă nu au fost înregistrate pătrunderi ale dronelor în spațiul aerian al țării noastre, informează Ministerul Apărării Naționale (MApN).

„Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, din Baza 86 Aeriană, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, în contextul atacurilor lansate de Federația Rusă în proximitatea frontierei fluviale cu România.

La ora 01:33 a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea, ca urmare a intensificării atacurilor și detectării de drone în zona Ismail (Ucraina). Nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spațiul aerian al României, iar aeronavele F-16 Fighting Falcon au revenit la Baza 86 Aeriană Borcea la ora 3:42”, se precizează în comunicatul de presă transmis de MApN.

Totodată, Ministerul Apărării Naționale menționează că menține în permanență un nivel ridicat de vigilență și asigură supravegherea strictă a spațiului aerian, maritim și terestru național. (Agerpres)

