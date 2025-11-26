Președintele Nicușor Dan explică de ce tot mai multe drone pătrund în România: „Rusia manipulează de 10 ani”

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat de ce tot mai multe zone pătrund în ultima vreme pe teritoriul țării noastre.

Președintele Nicușor Dan a spus că manipularea este adevărata acțiune ostilă a Rusiei | Foto: deposiphotos.com

Dronele care intră pe teritoriul ţării noastre sunt „accidente”, adevărata acţiune ostilă a Rusiei este dezinformarea, a afirmat, miercuri, preşedintele Nicuşor Dan.

„Toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente. Acolo unde putem spune cu precizie că este vorba de o acţiune ostilă a Rusiei este campania de dezinformare şi manipulare de 10 ani. Acolo este o certitudine. Dacă vă veţi uita la ce s-a întâmplat cu drone de-a lungul şi de-a latul Europei, o să vedeţi că tipul ăsta de lucruri s-a întâmplat în multe alte locuri. Pe diverse aeroporturi s-a întâmplat lucrul ăsta. Deci sunt chestiuni tehnice”, a explicat şeful statului, miercuri, 26 noiembrie 2025, după ce a prezentat în Parlament un mesaj referitor la Strategia Naţională de Apărare a României.

El a spus că, în cazul celui mai recent incident de acest tip, a discutat cu ministrul Apărării şi cu şeful Statului Major al Apărării.

„În linii mari, explicaţiile pe care le-am văzut de la dumnealor în spaţiul public sunt cele reale”, a spus şeful statului.

O dronă fără încărcătură a fost găsită, marţi, într-o localitate din Vaslui, a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, aflat într-o vizită la Baza 57 Mihail Kogalniceanu. Conform acestuia, drona a căzut în localitatea Puieşti.

