Crimă șocantă în Cluj! Și-a ucis soția cu mai multe lovituri de cuțit. Bărbatul, căutat în zona lacului Tarnița.

Caz halucinant în Cluj! Un bărbat suspectat că şi-ar fi lovit de mai multe ori soţia cu un cuţit în zona gâtului şi apoi a fugit este căutat de anchetatori.

Maşina suspectului a fost găsită în zona Lacului Tarniţa.

Un bărbat din judeţul Cluj şi-ar fi ucis soţia, în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu mai multe lovituri de cuţit aplicate în zona gâtului, apoi a fugit în zona Lacului Tarniţa, informează Dejeanul.ro

Maşina bărbatului a fost găsită abandonată pe un drum din apropierea lacului de acumulare.

Bărbatul este căutat în întreaga zonă de mai multe echipaje.

monitorulcj.ro a făcut o solicitare către Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj cu privire la incidentul produs în noaptea de vineri spre sâmbătă în județul Cluj, dar până în prezent, Poliția nu a oferit o reacție oficială.

Al 33-lea caz de femicid în 2025 a fost raportat la începutul lunii august, în Arad, unde un bărbat și-a răpit și ucis cu bestialitate fosta concubină, mamă a două fetițe.

Criminalul este cercetat sub acuzația de omor şi lipsire de libertate.

