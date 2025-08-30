Actualitate
Crimă șocantă în Cluj! Și-a ucis soția cu mai multe lovituri de cuțit. Bărbatul, căutat în zona lacului Tarnița.
Caz halucinant în Cluj! Un bărbat suspectat că şi-ar fi lovit de mai multe ori soţia cu un cuţit în zona gâtului şi apoi a fugit este căutat de anchetatori.Crimă șocantă în Cluj! Și-a ucis soția cu mai multe lovituri de cuțit|Foto: IPJ Cluj
Maşina suspectului a fost găsită în zona Lacului Tarniţa.
Crimă șocantă în Cluj! Și-a ucis soția cu mai multe lovituri de cuțit
Un bărbat din judeţul Cluj şi-ar fi ucis soţia, în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu mai multe lovituri de cuţit aplicate în zona gâtului, apoi a fugit în zona Lacului Tarniţa, informează Dejeanul.ro
CITEȘTE ȘI:
Siguranța în România, sub semnul întrebării: Oamenii care terorizează românii împușcă în plină zi ori sunt de negăsit
Maşina bărbatului a fost găsită abandonată pe un drum din apropierea lacului de acumulare.
Bărbatul este căutat în întreaga zonă de mai multe echipaje.
monitorulcj.ro a făcut o solicitare către Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj cu privire la incidentul produs în noaptea de vineri spre sâmbătă în județul Cluj, dar până în prezent, Poliția nu a oferit o reacție oficială.
Al 33-lea caz de femicid în 2025 a fost raportat la începutul lunii august, în Arad, unde un bărbat și-a răpit și ucis cu bestialitate fosta concubină, mamă a două fetițe.
CITEȘTE ȘI:
Emil Gânj se joacă de-a v-ați ascunselea cu poliția, de 50 de zile! Oare ce făcea un infractor adevărat?!
Criminalul este cercetat sub acuzația de omor şi lipsire de libertate.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: