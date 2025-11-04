Atac rusesc la granița României: patru avioane de război F-16 și Eurofighter ridicate de MApN. Comandanții misiunilor au primit aprobare pentru „angajarea țintelor aeriene”.

Mai multe aeronave de luptă au fost ridicate în aer după noi atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, aflate în apropierea graniței cu România. În premieră, comandații misiunilor au avut aprobare pentru „angajarea țintelor aeriene” dacă acestea ar fi pătruns în spațiul aerian național.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în noaptea de 3 spre 4 noiembrie, forțele Federației Ruse au lansat două atacuri aeriene asupra infrastructurii portuare ucrainene de pe malul Dunării, în apropierea graniței cu România, informează Newsweek.ro

În urma exploziilor observate pe teritoriul ucrainean, patru aeronave de luptă au fost ridicate în aer pentru misiuni de cercetare și protejare a spațiului aerian românesc.

„În noaptea dintre 3 spre 4 noiembrie, forţele Federaţiei Ruse au executat două atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene situate pe fluviul Dunărea. În urma acestor acţiuni, au fost observate numeroase explozii pe malul ucrainean.

Ca urmare a semnalelor detectate de sistemele de supraveghere, au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliţie aeriană, două aeronave F-16 dislocate la Baza Aeriană Feteşti, la ora 00.17, respectiv două aeronave germane Eurofighter Typhoon dislocate la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, la ora 02.45 pentru cercetare şi asigurarea securității spațiului aerian national”, se arată în informarea publicată marți de Ministerul Apărării Naționale.

Potrivit sursei citate, „comandanții misiunilor au avut aprobare pentru angajarea țintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spațiul aerian național și puneau în pericol securitatea cetățenilor României”, arată MApN.

Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nu au fost identificate resturi de vehicule aeriene pe teritoriul național.

„România rămâne în contact permanent cu aliații din NATO și Uniunea Europeană și menține un nivel ridicat de vigilență și reacție”, transmite Ministerul Apărării.

Ministerul Apărării Naţionale condamnă cu fermitate atacurile Federaţiei Ruse asupra infrastructurii civile ucrainene, acțiuni care reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și o amenințare la adresa securității regionale.

Luna trecută, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunța că dronele rusești care vor pătrunde pe teritoriul României vor fi doborâte.

