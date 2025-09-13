Dronele rusești care vor intra în spațiul aerian al României vor fi doborâte. Ministrul Apărării: „Ne vom proteja”.

Ministrul Apărării dă asigurări ferme că România va reacționa în cazul pătrunderii dronelor rusești de atac în spațiul aerian național. Declarația sa vine după ce NATO a anunțat lansarea unei noi misiuni pentru întărirea flancului estic.

România va reacționa ferm în cazul pătrunderii dronelor rusești în spațiul aerian național|Foto: Mircea Moira – Depositphotos.com

Statul român nu a reacționat până acum nici în cazul incidentelor din apele teritoriale ale României, nici în cazul dronelor rusești de atac care s-au apropiat de frontierele țării în repetate rânduri.

Însă, după ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat vineri lansarea programului Santinela Estică pentru protecția flancului estic, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță hotărât că România va reacționa dacă dronele rusești vor pătrunde în spațiul aerian național.

„Există, în fiecare săptămână, şi noi acum comunicăm la Ministerul Apărării, cazuri în care dronele sunt în nordul Dobrogei, la graniţă, foarte aproape de graniţă, iar azi-noapte avioanele din poliţia aeriană s-au ridicat pentru a veghea la siguranţa cetăţenilor. Dacă vreo dronă ar fi intrat în spaţiul aerian românesc, ar fi fost doborâtă. La fel, şi antiaeriana aflată la sol, în zonele cu concentraţie mare de populaţie de pe braţul Chilia, din nordul Dobrogei, este gata oricând să reacţioneze, dacă dronele intră în spaţiul aerian, aşa cum au făcut-o şi polonezii. Ne vom proteja ţara şi siguranţa fiecărui cetăţean”, a declarat sâmbătă ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, citat de Agerpres.ro.

Întrebat dacă dronele ruseşti care intră în spaţiul aerian al României vor fi doborâte, Moşteanu a răspuns:

„Exact. Există, după ce legea a trecut în Parlament, o ierarhizare a comenzii şi, pentru anumite cazuri, trebuie să aprob eu, ca ministru, angajarea, şi dacă este nevoie o voi face. Au mai fost cazuri, în cele două luni, în care, văzând anumite aeronave care au intrat în zona controlată românească, s-au cerut aceste aprobări, iar eu le-am dat. De fiecare dată suntem în legătură cu centrul de comandă NATO, iar toate aceste lucruri le facem împreună cu aliaţii noştri”, a adăugat Ionuț Moșteanu.

Lege promulgată, dar fără norme de aplicare

România are o lege care permite doborârea dronelor, dar nu are norme de aplicare ale actului normativ.

Legea care permite doborârea dronelor în spaţiul aerian românesc şi cea privind desfăşurarea pe timp de pace a misiunilor şi operaţiilor militare pe teritoriul statului român a fost promulgată în mai 2025. Însă, normele de aplicare ale legii trebuie să fie aprobate în CSAT, potrivit Digi24.ro

Ca răspuns la incursiunea a numeroase drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat vineri, la Bruxelles, că Alianța Nord-Atlantică va lansa o nouă operațiune pentru a-și consolida apărarea pe flancul său estic.

