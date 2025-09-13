Bolnav de cancer, refuzat de Curtea de Apel București

În ziua în care Lia Savonea, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, îl spăla pe Dan Voiculescu, un bolnav de cancer a fost refuzat la Curtea de Apel București.

Judecătorii Curții de Apel București au suspendat joi, 11 septembrie, un dosar prin care un bolnav de cancer cerea, printr-o ordonanţă preşedinţială, asigurarea tratamentului, scrie Defapt.ro

În aceeași, joi, 11 septembrie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a spălat pe mâini de cazul bolnavului de cancer amânat de judecători: „Judecătorii, prin atribuţiile lor, nu pot suplini obligaţia statului de a garanta accesul pacienţilor la tratamente vitale”, transmite CSM.

Suspendarea acestui proces este urmarea protestului magistraților - de fapt, o grevă ilegală - împotriva tăierii pensiilor speciale, notează Defapt.ro

Inițial judecătorii au anunțat că vor judeca toate cauzele cu caracter urgent, în special în ceea ce priveşte stabilirea tratamentelor medicale.

Lia Savonea rescrie dosarul ICA

Tot joi, 11 septembrie, Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, a decis că judecătoarea Camelia Bogdan este vinovată de abuz în serviciu, dar fapta s-a prescris.

Prin decizia luată de Savonea, s-a deschis calea revizuirii dosarului ICA, iar Dan Voiculescu ar putea lua înapoi milioane de euro.

Statul român a recuperat mai puțin de 9 milioane de euro din prejudiciul de peste 60 de milioane de euro din dosarul ICA al lui Dan Voiculescu.

