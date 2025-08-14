Declic contestă la Curtea de Apel Cluj numirea Liei Savonea la șefia Înaltei Curți

Comunitatea Declic a depus, joi, la Curtea de Apel Cluj o acțiune de contestare a deciziei Consiliului Superior al Magistraturii prin care judecătoarea Lia Savonea a fost numită în funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Comunitatea Declic a depus, joi, la Curtea de Apel Cluj acțiunea de contestare a deciziei CSM prin care judecătoarea Lia Savonea a fost numită în funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ).

Demersul juridic este susținut de o petiție semnată de 70.000 de cetățeni și este finanțat integral din donațiile membrilor Declic.

„Contestăm numirea Liei Savonea nu pentru a bloca o carieră, ci pentru că este nevoie ca legea să fie respectată mai ales când numirea vizează conducerea celei mai înalte instanțe din țară. Independența justiției nu înseamnă doar că judecătorii sunt liberi să decidă fără presiuni, înseamnă și ca cetățenii să vadă că justiția funcționează imparțial”, a declarat Roxana Pencea Brădățan, coordonatoare de campanii Declic, potrivit informării remise monitorulcj.ro

Atunci când cetățenii percep că justiția poate fi influențată de grupuri de interese sau de politicieni, se creează o lipsă de încredere care subminează însuși statul de drept. Curtea Europeană a Drepturilor Omului stabilește clar că o instanță „trebuie să inspire încredere publicului într-o societate democratică”.

„Prin acțiunea în contencios administrativ, solicităm anularea actelor adoptate de Consiliului Superior al Magistraturii cu încălcarea flagrantă a termenelor și garanțiilor procedurale prevăzute de lege. Numirea conducerii Înaltei Curți de Casație și Justiție trebuie să fie rezultatul unei proceduri transparente, corecte și predictibile, nu al unor decizii grăbite și netransparente, care pun în pericol independența justiției”, a declarat avocata Roxana Mândruțiu.

Cum este motivată solicitarea de anulare a numirii Liei Savonea în funcția de președinte al Înaltei Curți

Declic a invocat, în acțiunea din instanță, mai multe nereguli în procesul de numire, precum desfășurarea procedurii legale de alegere a șefului Înaltei Curți, îngrijorările exprimate de Comisia Europeană în perioada în care Lia Savona a condus CSM, dar și percepția publică asupra independenței justiției.

Consiliul Superior al Magistraturii a demarat procedura pentru alegerea noului șef ICCJ cu aproape 3 luni mai devreme decât prevede legea. CSM a declanșat procedura pe repede înainte la doar câteva ore după anunțarea rezultatelor alegerilor prezidențiale, cu încălcarea art. 136 din Legea 303/2022. Potrivit legii, procedura poate începe cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea mandatului, însă mandatul președintei Corina Corbu expira abia pe 16 septembrie 2025.

Din 2016 și până astăzi, Lia Savonea a fost constant portretizată în mass-media ca „judecător controversat” din cauza numeroaselor scandaluri și luări de poziție contestate inclusiv de sistemul judiciar. Comisia Europeană a exprimat o „preocupare majoră” în 2019 privind evoluțiile din justiția românească, în perioada în care Lia Savonea a condus CSM. La acel moment, 710 procurori și judecători s-au delimitat de luările de poziție ale CSM.

Peste 70.000 de semnături

Petiția „Nu mai promovați judecători toxici” a fost semnată de 70.000 de cetățeni care cer respectarea legii și a standardelor etice în sistemul judiciar.

Demersul juridic este coordonat de avocata Roxana Mândruțiu, care a obținut victorii importante pentru comunitatea Declic în dosarele Certej, Rovina, Bâsca Mare sau Răstolița.

Toate costurile juridice, în valoare de 10.000 de lei, sunt acoperite integral din donațiile membrilor comunității Declic, potrivit informării citate. Suma include consultanța juridică, redactarea cererii, documentare legislativă, taxele de timbru și reprezentarea în instanță.

